Citroën C5 Aircross: conforto sobre rodas e até 680 km de autonomia

Reconhecido pelo seu bem-estar a bordo, a Citroën apresenta a segunda geração do C5 Aircross: além de oferecer a sensação de viajar num SUV, com um espaço generoso, oferece aos potenciais interessados a liberdade de escolha entre uma gama diversificada de motorizações eletrificadas, desde híbrido, híbrido plug-in ou elétrico.

Com o novo C5 Aircross, a Citroën assume uma nova dimensão no mercado dos C-SUV, um segmento-chave na Europa. Este novo modelo cumpre todas as promessas do Concept C5 Aircross, apresentado no outono de 2024 no Salão Automóvel de Paris.

Concebido em Paris e fabricado na histórica fábrica da Citroën, em Rennes, esta segunda geração do C5 Aircross dá uma resposta inteligente e completa às expectativas dos clientes deste segmento.

O design é poderoso e musculado, mas esguio e repleto de detalhes aerodinâmicos, e o conforto estabelece uma nova referência entre os SUV do segmento C, com a sensação de se viajar em grande conforto num habitáculo que oferece um vasto espaço na segunda fila e um volume de bagageira generoso.

A bordo, dá a impressão de se viajar num casulo altamente tecnológico, com as suspensões com amortecedores hidráulicos progressivos, os Bancos Advanced Comfort e um painel de bordo com um ecrã tátil em cascata de grandes dimensões e fácil de utilizar.

O novo modelo estabelece novos padrões em termos de liberdade de movimentos: mais de 100 km de autonomia em modo elétrico na versão híbrida plug-in para as deslocações quotidianas em cidade, até 680 km de autonomia (ciclo combinado WLTP) na versão elétrica, e mais de 950 km na versão híbrida (ciclo combinado WLTP).

Citroën entrega aerodinâmica e conforto

Os detalhes do novo Citroën C5 Aircross foram pensados com a otimização do design e a eficiência em mente. De facto, com volumes generosos, a silhueta foi esculpida para ser eficiente, rolando sobre jantes de 20 polegadas.

Graças às possibilidades oferecidas pela plataforma Stellantis STLA Medium, a Citroën conferiu ao novo C5 Aircross um equilíbrio perfeito, privilegiando dimensões particularmente generosas:

4652 mm de comprimento;

1902 mm de largura;

2784 mm de distância entre eixos.

Graças ao conceito multienergia aplicado desde a origem da plataforma Stellantis STLA Medium e à sua conceção eficaz, o novo C5 Aircross oferece um dos melhores volumes de bagageira do seu segmento: 651 litros com os bancos traseiros colocados.

A Citroën otimizou a ergonomia do posto de condução através da integração de tecnologia. O objetivo é simples: garantir que o condutor tenha todas as informações à sua frente e ao seu alcance, para poder conduzir com toda a tranquilidade e reduzir a sua carga mental.

O novo Citroën C5 Aircross apresenta um ecrã tátil central HD de grande dimensão. Com o seu design leve e vertical, flutua verdadeiramente à frente do painel de instrumentos, descendo em cascata num único movimento para se ligar convenientemente à consola central.

Este novo ecrã tátil HD em cascata do Citroën C5 Aircross apresenta secções totalmente personalizáveis e secções permanentes para um acesso rápido e fácil às funções essenciais. De cima para baixo, o ecrã central oferece:

Uma barra de estado fixa que apresenta permanentemente informações essenciais: hora, temperatura exterior, nível de carga do smartphone, entre outras;

que apresenta permanentemente informações essenciais: hora, temperatura exterior, nível de carga do smartphone, entre outras; Uma grande área personalizável que apresenta a navegação 3D, controla o sistema de infoentretenimento e permite programar widgets para acesso direto a determinadas funções e posicioná-los no ecrã, em diferentes tamanhos;

que apresenta a navegação 3D, controla o sistema de infoentretenimento e permite programar widgets para acesso direto a determinadas funções e posicioná-los no ecrã, em diferentes tamanhos; Uma barra de controlo fixa para um acesso rápido e fácil à página inicial do ecrã superior, ao telefone, às principais definições do veículo, etc.

para um acesso rápido e fácil à página inicial do ecrã superior, ao telefone, às principais definições do veículo, etc. Acesso direto aos comandos da climatização do condutor e do passageiro da frente.

O novo Citroën C5 Aircross está equipado com a última geração de sistemas de infoentretenimento da Citroën, incluindo navegação 3D conectada e um sistema áudio completo. Até oito condutores podem criar um perfil personalizado.

Além disso, oferece a funcionalidade ChatGPT, desenvolvida pela OpenAI, diretamente integrado no sistema de infoentretenimento.

Melhor visão para uma condução mais segura

Head-Up Display alargado

Todas as versões do novo C5 Aircross dispõem de um painel de instrumentos digital de 10 polegadas, personalizável e posicionado de forma ideal.

Dependendo da versão, este é complementado pelo Head-Up Display alargado, um ecrã a cores de grande escala projetado através do para-brisas.

Trata-se de uma tecnologia imersiva que torna a condução mais serena e descontraída: os condutores já não precisam de tirar os olhos da estrada para obterem as informações que pretendem.

O grande ecrã frontal é ajustável em altura para uma legibilidade perfeita e pode ser personalizado para apresentar as informações que o condutor preferir.

Faróis Citroën Matrix LED

Uma ótima visão noturna é um fator essencial para o conforto e a segurança da condução. O novo C5 Aircross pode ser equipado com faróis Citroën Matrix LED.

Estes permitem que o veículo seja conduzido com os faróis sempre acesos, logo que o nível de luz desça, sem encandear os outros utentes da estrada.

Cada farol contém 20 LED que se acendem ou apagam automaticamente em função dos outros veículos detetados, ajustando o feixe de luz com a maior precisão possível para oferecer ao condutor do C5 Aircross uma visão ótima sem o risco de incomodar os demais utentes da estrada.

O sistema Matrix LED Citroën deteta os sinais de trânsito e reduz a intensidade da luz que estes recebem, para que o condutor do C5 Aircross não seja encandeado pelo reflexo da luz dos seus faróis.

Tecnologias para simplificar a vida

A última geração de sistemas de assistência à condução (ADAS) e ao estacionamento da Citroën completa a oferta de tecnologias a bordo do novo C5 Aircross.

Por exemplo, o pack Drive Assist 2.0 oferece um conforto e uma segurança de condução notáveis, permitindo uma condução autónoma de nível 2. Inclui, designadamente:

Mudança de faixa semiautomática . Quando ativada, esta função, disponível a partir dos 70 km/h nas vias rápidas ou nas autoestradas, muda automaticamente de faixa depois de verificar que não existem obstáculos e de pedir a confirmação do condutor, bastando premir o botão "OK" no volante;

. Quando ativada, esta função, disponível a partir dos 70 km/h nas vias rápidas ou nas autoestradas, muda automaticamente de faixa depois de verificar que não existem obstáculos e de pedir a confirmação do condutor, bastando premir o botão "OK" no volante; Alerta de trânsito à retaguarda . Quando a marcha-atrás é engatada, esta função alerta para a aproximação de obstáculos (peões, ciclistas, veículos, camiões, motociclos) nas zonas de ângulo morto do veículo, graças ao radar de ângulo traseiro;

. Quando a marcha-atrás é engatada, esta função alerta para a aproximação de obstáculos (peões, ciclistas, veículos, camiões, motociclos) nas zonas de ângulo morto do veículo, graças ao radar de ângulo traseiro; Câmara de vigilância do condutor . Uma câmara vigia constantemente os olhos do condutor e outra a trajetória do automóvel, nomeadamente se este se desviar da sua faixa de rodagem. Quando é detetado um risco, é acionado um sinal sonoro e luminoso;

. Uma câmara vigia constantemente os olhos do condutor e outra a trajetória do automóvel, nomeadamente se este se desviar da sua faixa de rodagem. Quando é detetado um risco, é acionado um sinal sonoro e luminoso; Deteção alargada do ângulo morto. O sistema utiliza um radar com um alcance de até 75 m em vez de sensores ultrassónicos com um alcance de apenas alguns metros.

Quanto ao VisioPark 360° (disponível consoante o nível de equipamento), o sistema é composto por uma câmara, ativada assim que a marcha-atrás é engatada, complementando os oito sensores de obstáculos.

Motorizações do Citroën C5 Aircross

A gama diversificada de motores do novo C5 Aircross ilustra a estratégia multienergia da Citroën, que corresponde às diferentes necessidades e utilizações dos clientes europeus.

Desta forma, a marca dá aos clientes a liberdade de escolha e acompanha-os ao seu próprio ritmo na transição para a eletrificação.

C5 Aircross Híbrido 145 Automático: a porta de entrada para a eletrificação

Esta tecnologia híbrida de 48 v combina uma grande facilidade de utilização - sem carregamento, com uma autonomia generosa de mais de 950 km no ciclo combinado WLTP - com a capacidade de reduzir significativamente as emissões de CO2 e o consumo de combustível e, por conseguinte, os custos de utilização.

Na cidade, o novo C5 Aircross híbrido 145 automático pode percorrer até 50% do seu percurso em modo elétrico.

Esta tecnologia combina um motor turbo de três cilindros e 1,2 litros de 136 cv (100 kW) de nova geração, desenvolvido para a hibridização, com um motor elétrico síncrono de ímanes permanentes de 12 cv (9 kW - pico de 28 cv / 21 kW) alimentado por uma bateria de 0,9 kWh situada sob o banco do condutor.

O motor elétrico está diretamente integrado na nova caixa automática de dupla embraiagem eDCS de seis velocidades.

A gestão dos dois motores é totalmente automática e transparente para o condutor. Durante a aceleração a baixa velocidade, o motor elétrico apoia o motor de combustão.

A velocidades constantes, os dois motores trabalham em conjunto para otimizar o consumo de combustível.

Na cidade e em manobras, o novo C5 Aircross híbrido 145 automático pode funcionar em modo 100% elétrico, se o nível de carga da bateria o permitir.

A bateria recarrega-se automaticamente durante a desaceleração.

O novo C5 Aircross híbrido 145 automático consome cerca de 15% menos de combustível do que um modelo a gasolina não híbrido e, graças à sua aerodinâmica, menos 4% do que a geração anterior do C5 Aircross híbrido 145 automático.

C5 Aircross híbrido Plug-in 195 automático: mais autonomia em modo elétrico e térmico

A tecnologia híbrida recarregável eleva o novo C5 Aircross a um novo patamar, tornando-o uma referência no seu segmento em termos de facilidade de utilização. Oferece uma autonomia elétrica de 86 km em média e até mais de 100 km em cidade.

O seu grande depósito de combustível de 55 litros - um aumento de 28% - permite-lhe uma autonomia total de 650 km em autoestrada.

A tecnologia híbrida plug-in do novo C5 Aircross combina um motor turbo de 1,6 litros e quatro cilindros de 150 cv (110 kW) com um motor elétrico de 92 kW (125 cv), alimentado por uma bateria de 21 kWh situada sob o piso no centro do veículo, para uma potência combinada de 195 cv (143 kW).

O motor elétrico está integrado na nova caixa automática de dupla embraiagem eDCS de sete velocidades.

Os dois motores podem funcionar em conjunto ou separadamente, consoante as condições de condução e as necessidades do condutor.

O condutor pode escolher entre três modos de condução:

Hybrid , o modo predefinido, que gere automaticamente o funcionamento de ambos os motores, dando preferência à energia elétrica sempre que possível, para reduzir o consumo de combustível e as emissões; Electric , para um funcionamento 100% elétrico enquanto a carga da bateria o permitir e até 135 km/h; Sport , em que o motor elétrico apoia o motor de combustão para obter o máximo desempenho, reforçado por regulações específicas do acelerador, da transmissão e da direção.



O novo Citroën C5 Aircross híbrido Plug-in 195 automático* oferece o melhor de dois mundos: autonomia e desempenho que garantem total tranquilidade em viagens longas, e mobilidade sem emissões no dia a dia.

Com mais de 100 km de autonomia elétrica em cidade, demora 5h15 para recarregar de 0 a 100% numa wallbox de 7,4 kW com o carregador de bordo standard de 3,7 kW, e apenas 2h55 com o carregador de bordo opcional de 7,4 kW.

Citroën ë-C5 Aircross: até 680 km de autonomia elétrica

A flexibilidade da plataforma STLA Medium permite à Citroën oferecer uma gama de motorizações elétricas que satisfazem as diversas necessidades dos clientes europeus em critérios-chave como o desempenho, a autonomia, a velocidade de carregamento e os custos de aquisição e de funcionamento.

O novo ë-C5 Aircross está disponível com dois motores 100% elétricos:

210 Autonomia Standard : uma autonomia equilibrada e acessível, com um motor de 210 cv / 157 kW combinado com uma bateria de 73 kWh que oferece uma autonomia de 520 km. 230 Autonomia Elevada : uma autonomia adaptada às viagens longas, com uma autonomia excecional de 680 km*, um motor de 230 cv/170 kW e uma bateria de 97 kWh.



O condutor pode escolher entre três modos de condução:

Normal é o modo predefinido, com a potência e o binário ligeiramente limitados quando a pressão do acelerador se situa entre 0 e 70%; acima de 70%, a potência e o binário estão totalmente disponíveis. Eco otimiza a autonomia reduzindo o desempenho do aquecimento e do ar condicionado, bem como a potência e o binário, que permanecem totalmente disponíveis, com um "kick-down", quando necessário. Sport dá sempre 100% de potência e binário, bem como regulações específicas do acelerador, da direção e da transmissão para um desempenho máximo.



Um sistema de travagem regenerativa de três fases otimiza a utilização da energia cinética do automóvel para recarregar a bateria.

Utilizando as patilhas atrás do volante, o condutor pode selecionar um de três níveis de força de desaceleração (-0,6 m/s2, -1,2 m/s2 ou -1,8 m/s2) correspondentes a três níveis de regeneração.

Os dois modos com as taxas de desaceleração mais elevadas - e, por conseguinte, as taxas de recarga mais elevadas - acendem automaticamente as luzes de travão.

O Citroën ë-C5 Aircross pode ser equipado com uma bomba de calor que assegura uma temperatura ideal no habitáculo, consumindo muito menos energia do que um sistema de aquecimento tradicional.

Por exemplo, quando a temperatura exterior desce abaixo de zero, a energia poupada pela utilização da bomba de calor aumenta a autonomia do automóvel em 25 km. O ë-C5 Aircross também beneficia de bancos aquecidos e de um volante aquecido, proporcionando um conforto ótimo e limitando o consumo de energia.

O Citroën ë-C5 Aircross oferece um desempenho de carregamento líder no seu segmento, para uma utilização otimizada. Está equipado, de série, com um carregador trifásico de 11 kW e, a partir de 2026, poderá receber um carregador bidirecional trifásico de 22 kW opcional para um carregamento ultrarrápido, que lhe permite recuperar até 160 km de autonomia em apenas dez minutos.

Os tempos de carregamento de 20% a 80% com o carregador de bordo standard de 11 kW são particularmente competitivos:

Para a bateria de 73 kWh : 6 horas e 45 minutos numa wallbox monofásica de 7,4 kW, 4 horas e 30 minutos numa wallbox trifásica de 11 kW, 30 minutos num terminal ultrarrápido de 160 kW. Para a bateria de 97 kWh : 8 horas e 55 minutos numa wallbox monofásica de 7,4 kW, 6 horas e 30 minutos numa wallbox trifásica de 11 kW, 27 minutos num terminal ultrarrápido de 160 kW.



V2L no Citroën ë-C5 Aircross

A partir de 2026, o ë-C5 Aircross equipado com o carregador de bordo bidirecional trifásico de 11 kW ou 22 kW poderá beneficiar da tecnologia V2L (Vehicle-to-Load).

Esta tecnologia permite que o veículo elétrico forneça eletricidade a dispositivos externos, transformando o automóvel numa fonte de energia móvel e flexível.

A tecnologia V2L é particularmente útil em situações em que o acesso a uma fonte de energia é limitado, como quando se viaja ou se participa em atividades ao ar livre.

Gamas e preços dos novos Citroën C5 Aircross