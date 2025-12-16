Nissan inicia produção do novo LEAF elétrico em Sunderland

A Nissan deu início à produção do seu novo veículo elétrico na fábrica de Sunderland (Reino Unido). A marca japonesa assinalou o momento e o Pplware está presente.

Novo Nissan LEAF com autonomia até 622 km

Começou a produção da terceira geração do Nissan LEAF, modelo pioneiro na mobilidade elétrica. De acordo com informações da Nissan, a produção do Nissan Leaf, em Sunderland, já ultrapassou as 282 mil unidades desde o seu lançamento. O novo LEAF resulta de um investimento superior a 450 milhões de libras (cerca de €513 M de euros), dos quais mais de 300 milhões foram aplicados diretamente no Reino Unido, modernizando processos e infraestruturas industriais.

A unidade de Sunderland é atualmente a maior fábrica de automóveis do Reino Unido. Emprega cerca de 6 mil trabalhadores e tem a capacidade para produzir até 600 mil veículos por ano.

Parte fundamental deste projeto é a colaboração com o fornecedor de baterias AESC, cuja fábrica junto à Nissan produzirá baterias avançadas para o LEAF e outros veículos elétricos futuros. Estes esforços reforçam a capacidade do Reino Unido de construir veículos elétricos de forma sustentada e competitiva.

O início da produção da terceira geração do Nissan LEAF é marco importante que concretiza a visão EV36Zero, um conceito que integra a produção de veículos elétricos, baterias e energia renovável num único ecossistema de fabricação sustentável.

Para apoiar a produção do LEAF em Sunderland, a transformação da fábrica incluiu:

Adoção de tecnologias da fábrica do futuro , incluindo a utilização inteligente de big data , realidade virtual e mapeamento digital da unidade industrial.

, incluindo a , e 137 novos moldes de estampagem

78 novos robôs de alta tecnologia na Oficina de Carroçarias , incluindo uma instalação de soldadura a laser totalmente automatizada, que garante uma precisão de até 0,3 mm, permitindo criar o tejadilho contínuo e sem juntas do LEAF.

, incluindo uma instalação de soldadura a laser totalmente automatizada, que garante uma precisão de até 0,3 mm, permitindo criar o tejadilho contínuo e sem juntas do LEAF. Novas paletas de cores na Oficina de Pintura , que dão ao LEAF as novas e vibrantes cores Sukumo Blue e Luminous Teal.

, que dão ao LEAF as novas e vibrantes cores Sukumo Blue e Luminous Teal. Uma unidade de integração da bateria de última geração na área de Acabamentos e Chassis. Esta tecnologia totalmente automatizada instala a bateria no veículo, aplicando 26 parafusos em apenas 56 segundos.

475 novos veículos guiados automaticamente (AGV) para transportar componentes diretamente para a linha de produção do novo LEAF.

(AGV) para transportar componentes diretamente para a linha de produção do novo LEAF. Mais de 360.000 horas de formação para a equipa de 6.000 colaboradores, dedicadas à construção do novo modelo.

O governo britânico saudou o investimento, sublinhando que a Nissan continua a ser um pilar central da indústria automóvel nacional.

O novo Nissan LEAF, com bateria de 75 kWh (Extended/Long Range), oferece uma autonomia até cerca de 622 km (WLTP), ideal para longas viagens sem preocupações.

O Pplware viajou a convite da Nissan para participar nas cerimónias de início de produção do novo Nissan LEAF elétrico.