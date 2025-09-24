PplWare Mobile

Carros elétricos e híbridos também têm de ir à inspeção?

· Motores/Energia 5 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. Patinhas says:
    24 de Setembro de 2025 às 11:48

    Claro que tiveram que inventar um “teste” que, à boa portuguesa, tem de se “dar a volta”. Quem carrega numa wallbox como conseguem fazer o teste ao “Funcionamento do sistema de carregamento”. É que temos que levar o nosso, dizem eles.

    Responder
  2. Anung says:
    24 de Setembro de 2025 às 12:11

    Estranho, os PHEV entram sempre para as contas de vendas de carros electricos mas segundo o artigo têm de fazer teste ás emissões poluentes á saída do escape!

    Algo errado não está certo.

    Responder
    • Pedro Pinto says:
      24 de Setembro de 2025 às 12:32

      Nos veículos PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) — ou híbridos plug-in — a situação é diferente dos 100% elétricos:
      Porque têm motor a combustão interna, mesmo que também possuam um motor elétrico, é obrigatório realizar o teste de emissões poluentes durante a inspeção periódica obrigatória.

      Responder
    • JL says:
      24 de Setembro de 2025 às 12:44

      Em lado nenhum contam como carros eléctricos, isso é mentira.

      Responder
  3. Artilheiro says:
    24 de Setembro de 2025 às 12:41

    Então mas se são todos os veiculos, a motor. Existem muitos que estão à margem da lei.
    Quando fui com o meu à inspeção nem conseguirão acelarar o motor a combustão.
    Como é que vão verificar esses itens todos? Querem ver que vão desmontar os carros, nos centros de inspeção.
    Ao menos que sejam justos, a fazer as inspeções. Não é os mecânicos, ou os amigos levarem os carros e eles passarem, quando bebem mais óleo que combustivel e deitam tanto fumo, como os antigos, comboios a vapor.

    Responder

