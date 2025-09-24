A transição para a mobilidade elétrica está em pleno andamento e muitos condutores pensam que, ao trocar o motor de combustão por um elétrico, deixam para trás algumas obrigações legais. Será que os carros elétricos e híbridos também têm de ir à inspeção?

Os carros elétricos e híbridos também têm de ser inspecionados, seguindo praticamente as mesmas regras dos veículos a gasolina ou gasóleo.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 144/2012, todos os veículos a motor, independentemente da sua motorização, estão sujeitos à inspeção periódica obrigatória. Isto significa que não há exceções para os elétricos ou híbridos, pois a periodicidade e o processo são semelhantes aos dos veículos tradicionais.

Inspeção: o que é verificado nos carros elétricos e híbridos?

Durante a inspeção, são avaliados todos os elementos essenciais à segurança, tal como acontece com qualquer outro automóvel: travões, direção, suspensão, iluminação, pneus e estrutura do veículo.

Contudo, os veículos elétricos e híbridos passam também por verificações específicas relacionadas com o seu sistema elétrico, como:

Estado e segurança da bateria de tração

Integridade dos circuitos elétricos de alta tensão

Condição dos cabos de massa e ligações à terra

Funcionamento do sistema de carregamento

Eficiência dos dispositivos de segurança elétrica

Nos veículos 100% elétricos não se realiza o teste de emissões poluentes, uma vez que não existe escape nem produção de gases.

A periodicidade também se mantém igual:

Primeira inspeção : 4 anos após a matrícula.

: 4 anos após a matrícula. Segunda e terceira : a cada 2 anos, até o veículo completar 8 anos.

: a cada 2 anos, até o veículo completar 8 anos. A partir do 8.º ano: a inspeção passa a ser anual.

Mesmo sendo tecnologicamente mais avançados e exigindo menos manutenção, os carros elétricos e híbridos continuam obrigados a cumprir a inspeção periódica obrigatória. A segurança rodoviária e a integridade do sistema elétrico são prioridades, e a IPO garante que esses veículos circulam em perfeitas condições nas estradas.