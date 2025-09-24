Carros elétricos e híbridos também têm de ir à inspeção?
A transição para a mobilidade elétrica está em pleno andamento e muitos condutores pensam que, ao trocar o motor de combustão por um elétrico, deixam para trás algumas obrigações legais. Será que os carros elétricos e híbridos também têm de ir à inspeção?
Os carros elétricos e híbridos também têm de ser inspecionados, seguindo praticamente as mesmas regras dos veículos a gasolina ou gasóleo.
De acordo com o Decreto-Lei n.º 144/2012, todos os veículos a motor, independentemente da sua motorização, estão sujeitos à inspeção periódica obrigatória. Isto significa que não há exceções para os elétricos ou híbridos, pois a periodicidade e o processo são semelhantes aos dos veículos tradicionais.
Inspeção: o que é verificado nos carros elétricos e híbridos?
Durante a inspeção, são avaliados todos os elementos essenciais à segurança, tal como acontece com qualquer outro automóvel: travões, direção, suspensão, iluminação, pneus e estrutura do veículo.
Contudo, os veículos elétricos e híbridos passam também por verificações específicas relacionadas com o seu sistema elétrico, como:
- Estado e segurança da bateria de tração
- Integridade dos circuitos elétricos de alta tensão
- Condição dos cabos de massa e ligações à terra
- Funcionamento do sistema de carregamento
- Eficiência dos dispositivos de segurança elétrica
Nos veículos 100% elétricos não se realiza o teste de emissões poluentes, uma vez que não existe escape nem produção de gases.
A periodicidade também se mantém igual:
- Primeira inspeção: 4 anos após a matrícula.
- Segunda e terceira: a cada 2 anos, até o veículo completar 8 anos.
- A partir do 8.º ano: a inspeção passa a ser anual.
Mesmo sendo tecnologicamente mais avançados e exigindo menos manutenção, os carros elétricos e híbridos continuam obrigados a cumprir a inspeção periódica obrigatória. A segurança rodoviária e a integridade do sistema elétrico são prioridades, e a IPO garante que esses veículos circulam em perfeitas condições nas estradas.
Claro que tiveram que inventar um “teste” que, à boa portuguesa, tem de se “dar a volta”. Quem carrega numa wallbox como conseguem fazer o teste ao “Funcionamento do sistema de carregamento”. É que temos que levar o nosso, dizem eles.
Estranho, os PHEV entram sempre para as contas de vendas de carros electricos mas segundo o artigo têm de fazer teste ás emissões poluentes á saída do escape!
Algo errado não está certo.
Nos veículos PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) — ou híbridos plug-in — a situação é diferente dos 100% elétricos:
Porque têm motor a combustão interna, mesmo que também possuam um motor elétrico, é obrigatório realizar o teste de emissões poluentes durante a inspeção periódica obrigatória.
Em lado nenhum contam como carros eléctricos, isso é mentira.
Então mas se são todos os veiculos, a motor. Existem muitos que estão à margem da lei.
Quando fui com o meu à inspeção nem conseguirão acelarar o motor a combustão.
Como é que vão verificar esses itens todos? Querem ver que vão desmontar os carros, nos centros de inspeção.
Ao menos que sejam justos, a fazer as inspeções. Não é os mecânicos, ou os amigos levarem os carros e eles passarem, quando bebem mais óleo que combustivel e deitam tanto fumo, como os antigos, comboios a vapor.