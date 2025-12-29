PplWare Mobile

Waymo está a pagar 20 dólares a humanos para fecharem as portas dos seus robotáxis

Autor: Rui Neto

  1. Max says:
    29 de Dezembro de 2025 às 17:25

    Quanto ao apagão em São Francisco que deixou, pelo menos alguns Waymo parados nos cruzamentos – e Musk, que não tem robotáxis sem condutor de segurança, aos pulos porque nos dele não tinha acontecido isso, veio dizer a Waymo que:
    – sem semáforos a funcionar, os seus robotáxis seguiram as regras da prioridade que seguem nos cruzamentos sem semáforos,
    – mas, dada a dimensão do apagão, fizeram um número anormal de pedidos de assistência remota (embora os Waymo não tenham condutor de segurança no banco da frente podem pedir assistência remota a um operador humano), o que originou os bloqueios verificados no sistema.
    Quem embarcou naquela de que os Waymo não sabem passar nos cruzamentos sem semáforos (e o da Tesla sabem … e se não sabem o condutor de segurança que levam sabe) – enganou-se, ou foi induzido nisso. Embora esteja correto que um apagão trouxe problemas, que a Waymo diz que irá resolver, provavelmente diminuindo os pedidos de assistência remota, porque não haverá operadores remotos suficientes.
    Quanto às portas, há várias soluções, uma delas é o fecho automático na parte final, para não depender da força que quem fecha aplica. Só que pode entalar algum distraído – num post recente, o sistema usado pela BMW levou a parte da ponta do dedo do condutor … que se fez pagar principescamente por isso.

    • JL says:
      29 de Dezembro de 2025 às 17:46

      A Waymo que peça à Tesla como se faz fechos automáticos. Loooll

    • JL says:
      29 de Dezembro de 2025 às 17:47

      E já agora que peça também o sw para passar nos cruzamentos sem semáforos.

      • Max says:
        29 de Dezembro de 2025 às 18:06

        Os Waymo são nível 4 de automação (não precisam de condutor de segurança) enquanto os Tesla, com o FSD são um reles nível 2 (com condutor de segurança). Obviamente são capazes de cumprir as regras da prioridade nos cruzamentos sem semáforos ou que ficaram inativos.
        Musk e “sus muchachos” é que aproveitaram o episódio para tentar passar a ideia de que o sistema de condução autónoma da Tesla é mais avançado.

