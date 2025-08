Análise Honor 400 5G: design premium e câmara de 200 MP por menos de 500€

O Honor 400 5G chegou ao ultracompetitivo mercado de smartphones de gama média. Este smartphone procura demonstrar a maturidade que esta gama de preços atingiu, oferecendo um conjunto de funcionalidades que, até há pouco tempo, estariam reservadas aos topos de gama. Deixamos a nossa análise.

Ao contrário do que é habitual em dispositivos desta categoria, onde existe quase sempre um compromisso evidente para justificar o preço, o Honor 400 consegue um equilíbrio notável, tornando difícil apontar-lhe uma falha verdadeiramente penalizadora.

Especificações

Especificações Dimensões e peso Altura : 156.5 mm

: 156.5 mm Largura : 74.6 mm

: 74.6 mm Profundidade : 7.3 mm

: 7.3 mm Peso: Aprox. 184 g (incluindo a bateria) Cores Desert Gold, Meteor Silver, Midnight Black Ecrã Tamanho : 6,55 polegadas

: 6,55 polegadas Cores : 1,07 mil milhões de cores

: 1,07 mil milhões de cores Tipo : AMOLED

: AMOLED Resolução: 2736 × 1264 Processador Modelo de CPU : Snapdragon 7 de 3.ª geração

: Snapdragon 7 de 3.ª geração Tipo de CPU : Octa-núcleo

: Octa-núcleo GPU: Adreno 720 Sistema Sistema operativo : Android 15 - MagicOS 9.0

: Android 15 - MagicOS 9.0 Interface do Utilizador: MagicOS 9.0 Memória RAM + Armazenamento: 8GB + 512GB Câmara traseira Configuração : 200 MP (f/1.9, OIS) + 12 MP ultra grande angular (f/2.2)

: 200 MP (f/1.9, OIS) + 12 MP ultra grande angular (f/2.2) Zoom digital : até 30x

: até 30x Resolução de imagem : até 16384 × 12288 px

: até 16384 × 12288 px Resolução de vídeo : até 3840 × 2160 px

: até 3840 × 2160 px Modos de captura: AI Super Zoom, Artístico, Simulação de Filme, Foto em Movimento, Time-lapse, AI, Super Grande Angular, Abertura, Multi-Video, Nocturna, Retrato, Pro, Vídeo, Slow-Mo, Panorama, HDR, Story, Filtro, Marca d'água, Digitalizar Documentos, Super Macro, Captura de sorrisos, Temporizador, Alta Resolução, etc. Câmara frontal Resolução : 50 MP (f/2.0)

: 50 MP (f/2.0) Resolução de imagem : até 8192 × 6144 px

: até 8192 × 6144 px Resolução de vídeo : até 3840 × 2160 px

: até 3840 × 2160 px Modos de captura : Foto em movimento, Retrato, Filtro, Captura de sorrisos, Reflexo de espelho, Temporizador, Controlo por gestos, Noite, Marca d’água, Alta Resolução, Multi-vídeo, etc.

: Foto em movimento, Retrato, Filtro, Captura de sorrisos, Reflexo de espelho, Temporizador, Controlo por gestos, Noite, Marca d’água, Alta Resolução, Multi-vídeo, etc. Desbloqueio facial: 2D Bateria Capacidade : 5300 mAh

: 5300 mAh Tipo : Polímero de lítio (silício-carbono)

: Polímero de lítio (silício-carbono) Carregamento com fios: Até 20V/3.3A SuperCharge (compatível com 11V/6A, 10V/4A) Resistência à água e pó Classificação: IP65 Rede Suporte : 5G NR, 4G LTE-FDD/TDD, WCDMA 3G, GSM 2G

: 5G NR, 4G LTE-FDD/TDD, WCDMA 3G, GSM 2G Cartões SIM: Nano SIM (x2) / eSIM Conectividade e localização WLAN : 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO (2.4GHz e 5GHz)

: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO (2.4GHz e 5GHz) Bluetooth : 5.4, BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD

: 5.4, BLE/SBC/AAC/LDAC/APTX/APTX HD USB : Tipo-C (USB 2.0), suporte OTG

: Tipo-C (USB 2.0), suporte OTG Jack : Tipo-C

: Tipo-C Controlo remoto IR : Suportado

: Suportado Posicionamento: GPS/AGPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS Sensores Incluídos : Gravidade, Impressão digital, Bússola, Luz ambiente, Proximidade (ultra-sônica)

: Gravidade, Impressão digital, Bússola, Luz ambiente, Proximidade (ultra-sônica) NFC: Suportado (modo cartão e leitor/gravação) Vídeo e áudio Efeitos sonoros : Som HONOR

: Som HONOR Amplificador estéreo: Suportado

Na caixa

Honor 400 5G

Cabo USB Type-C (C2C)

Guia de início rápido

Pin de ejeção

Cartão de garantia (dependente do mercado)

Película protetora TP

Design e qualidade de construção

Visualmente, o Honor 400 parece evocar as linhas de um iPhone e está disponível em três cores: Desert Gold, Meteor Silver e Midnight Black. A construção assenta maioritariamente em plástico de boa qualidade, tanto na moldura lateral, que imita um acabamento metálico, como no painel traseiro.

Este último possui um toque aveludado que, embora agradável, tende a acumular dedadas. Felizmente, na nossa unidade Desert Gold, estas marcas são pouco visíveis. A cor, aliás, é subtil e elegante, assemelhando-se mais a um tom de areia.

Apesar de a Honor não especificar o tipo de vidro que protege o ecrã, o dispositivo ostenta uma certificação IP65 de resistência a poeiras e salpicos. A construção é sólida, sem qualquer flexão no chassi ou sensação de oco na traseira, o que transmite robustez e conforto na mão.

A disposição dos botões e entradas é convencional:

Na lateral direita encontramos os botões de volume e power, bem posicionados e com bom feedback tátil. A lateral esquerda permanece limpa.

No topo, uma agradável surpresa: um emissor de infravermelhos, útil para controlar outros aparelhos, juntamente com um microfone secundário e uma grelha para o segundo altifalante.

A base do telemóvel concentra o altifalante principal, a porta USB-C, o microfone principal e a entrada para dois cartões Nano-SIM.

Atrás, o famoso módulo das câmaras.

Ecrã do Honor 400 5G

Se há uma área onde a Honor tem consistentemente superado a concorrência no segmento intermédio, é na qualidade dos seus ecrãs. O Honor 400 não é exceção. O painel AMOLED de 6,55 polegadas é simplesmente deslumbrante. Com um brilho máximo que atinge os impressionantes 5000 nits, a visibilidade sob luz solar direta é irrepreensível.

A resolução nítida de 2736 x 1264 píxeis torna-o ideal para consumir multimédia, seja a ver séries na Netflix ou vídeos no YouTube.

Para os mais exigentes, modos como o "Super Dynamic Display" e o "Vivid Display" utilizam IA para otimizar cores e realismo em tempo real. A taxa de atualização adaptativa de 120Hz, que se ajusta automaticamente ao conteúdo para poupar bateria, é já um padrão bem-vindo nesta gama.

A Honor mantém o seu foco na saúde ocular com a tecnologia de escurecimento (dimming) de 3840Hz, que minimiza a cintilação impercetível ao olho humano, o que reduz a fadiga ocular em utilizações prolongadas, especialmente em ambientes escuros.

O modo "eBook" é particularmente eficaz para leitura antes de dormir. O único ponto a considerar é que o seu ecrã é ligeiramente mais pequeno que o dos antecessores Honor 90 e 200 (6,7 polegadas).

Hardware e performance

O coração do Honor 400 é o processador Snapdragon 7 Gen 3 da Qualcomm. Lançado no final de 2023, este é um chip competente, mas não o mais potente do seu segmento. A versão Pro, equipada com o Snapdragon 8 Gen 3, joga noutra liga. Acompanhado por 8 GB de RAM, o desempenho é, na maior parte do tempo, satisfatório para o utilizador comum.

No entanto, em utilização mais intensiva, notam-se ligeiras quebras de fluidez, especialmente ao alternar entre aplicações pesadas como a câmara. Não se trata de um telemóvel lento, mas falta-lhe a suavidade instantânea dos modelos mais caros. Para tarefas do dia a dia, como navegação web, redes sociais e email, cumpre perfeitamente a sua função.

No que toca a jogos, títulos casuais como Subway Surfers correm sem qualquer dificuldade. Contudo, em jogos graficamente exigentes como Asphalt Legends Unite, o desempenho é modesto, com quebras de frames visíveis. Claramente, este não é um dispositivo pensado para gamers hardcore.

Software e suporte

O Honor 400 corre o MagicOS 9, baseado no Android 15. A Honor integrou várias funcionalidades de IA herdadas dos seus modelos de topo. O "Magic Portal" permite arrastar texto e imagens entre aplicações de forma intuitiva. Há também tradução em tempo real, assistência de escrita e geração de legendas.

Uma funcionalidade curiosa é a "Imagem para vídeo" da Google, presente na Galeria, que transforma uma fotografia estática num pequeno vídeo animado. O grande destaque, no entanto, é o compromisso de software: a Honor promete até 6 anos de grandes atualizações de sistema operativo.

Câmaras do Honor 400 5G

No papel, o sistema de câmaras do Honor 400 é promissor. O sensor principal é um Samsung ISOCELL HP3 de 200 MP com um tamanho de 1/1.4", píxeis de 0.56µm e estabilização ótica de imagem (OIS). Esta alta resolução permite zoom digital com boa qualidade.

A acompanhá-lo está uma câmara ultra grande angular de 12 MP com um campo de visão de 112 graus e focagem automática, o que lhe permite funcionar também como câmara macro.

Na frente, encontramos uma câmara de selfie de 50 MP, que, apesar do foco fixo, produz resultados detalhados graças à sua elevada resolução. A aplicação da câmara é intuitiva e oferece um modo Pro robusto, com controlos manuais disponíveis para todos os sensores.

Principal (200MP)

Imagens originais: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Principal (200MP) Zoom

Imagens originais: 1, 2, 3, 4.

Imagens originais: 1, 2, 3, 4.

Ultra grande angular (12MP)

Imagens originais: 1, 2.

Bateria

A Honor equipou este smartphone com uma generosa bateria de silício-carbono de 5300 mAh. Combinada com um ecrã de 6,55 polegadas e um processador energeticamente eficiente, a autonomia é um dos seus maiores trunfos.

Para a maioria dos utilizadores, será fácil alcançar dois dias de uso moderado com um único carregamento. Nos nossos testes, terminámos o dia com 5 horas de ecrã ligado e ainda cerca de 60% de bateria restante.

O carregamento também não desilude, com suporte para 66W de potência. A única desvantagem é a ausência do transformador na caixa, obrigando à sua compra em separado. Com um carregador compatível, é possível levar a bateria de 0 a 100% em aproximadamente 45 minutos - um valor excelente para uma unidade desta capacidade.

Veredicto do Honor 400 5G

Deve comprar o Honor 400 5G? A resposta é: depende. O smartphone faz algumas coisas bem e negligencia outras. Para começar, o ecrã é lindo - molduras finas, brilhante e colorido, nítido e detalhado. A câmara principal também é bastante decente; poucos smartphones nesta faixa de preço têm 200 MP neste departamento.

Além disso, o Honor 400 vem com a promessa de 6 anos de grandes atualizações do sistema operativo, embora não tenhamos a certeza se o hardware conseguirá cumprir essa promessa.

No entanto, nem tudo são rosas. O Snapdragon 7 Gen 3 não é o processador de gama média mais rápido e duvidamos que consiga manter o telemóvel a funcionar sem problemas durante 6 longos anos.

Mas, no final das contas, por 499€, o Honor 400 5G oferece um pacote bastante decente.

Honor 400 5G