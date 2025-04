TCL conquista 3 primeiros lugares no segmento das TVs

A TCL Electronics, marca líder em eletrónica de consumo e atualmente n.º 2 mundial no mercado de televisores, foi distinguida com três classificações Global TOP 1 pela empresa de pesquisa de mercado Omdia, destacando a sua liderança nas categorias de televisores ultra-grandes, Mini LED e Google TVs.

TCL alcança 1.º lugar nas expedições de TVs Mini LED

De acordo com os dados mais recentes da Omdia, a TCL liderou as expedições globais de televisores com 85 polegadas ou mais em 2024, com uma quota de mercado de 22,1%.

Além disso, alcançou o 1.º lugar nas expedições de TVs Mini LED, com 28,8% de quota, e manteve a liderança nas expedições globais de Google TVs entre 2021 e 2024.

O desempenho de excelência da TCL acompanha o aumento da procura nos últimos anos por televisores de grande dimensão, bem como da tecnologia Mini LED.

Impulsionadas pelo aumento do tempo passado em casa, cada vez mais famílias optam por ecrãs maiores e com melhor qualidade de imagem para melhorar a experiência de entretenimento em casa.

Segundo previsões da Omdia, as expedições globais de televisores com 80 polegadas ou mais deverão crescer 35% ano após ano, representando 7% do mercado global de ecrãs em 2025, número que poderá atingir 11% até 2030.

Da mesma forma, prevê-se que as expedições de TVs Mini LED atinjam os 9,3 milhões de unidades até 2025, demonstrando uma preferência contínua por tecnologias premium de imagem.

Para responder à procura crescente por experiências imersivas, a TCL está a expandir a sua gama de TVs ultra-grandes com tecnologias Mini LED. Pioneira no setor, a marca lançou a primeira TV Mini LED do mundo em 2019, tornando-se também a primeira a atingir produção em massa neste segmento. Desde então, a TCL tem vindo a aperfeiçoar continuamente as suas tecnologias e algoritmos próprios, promovendo a evolução da tecnologia Mini LED.

Com recursos como brilho de pico ultra-elevado, contraste ultra-elevado, ampla gama de cores e longa durabilidade, a tecnologia Mini LED da TCL proporciona detalhes visuais incomparáveis em grandes ecrãs — redefinindo a experiência de visualização em casa.

Para além da inovação tecnológica, o sucesso da TCL deve-se também à forte colaboração com parceiros estratégicos como a Google. Ao integrar as funcionalidades inteligentes da Google TV com os seus ecrãs de alta performance, a TCL continua a oferecer um estilo de vida mais inteligente e saudável aos consumidores em todo o mundo.