BYD expande-se na Europa com uma marca premium

A crescer a "dados vistos", a BYD tem cumprido as promessas de expansão. Em mais um passo rumo aos consumidores europeus, a empresa lançou a sua Denza na Europa, com chegada prevista para o final deste ano.

Na segunda-feira, a BYD lançou a sua marca premium Denza, na Europa, num evento, em Milão, que contou com a presença da vice-presidente executiva da marca chinesa, Stella Li.

Com esta expansão, a BYD procura competir com nomes fortes da indústria europeia em matéria de carros topo de gama, nomeadamente a Mercedes-Benz - com quem estabeleceu uma joint-venture para a criação da Denza, em 2011, mas cuja parceria terminou, no ano passado.

Segundo o conselheiro especial da BYD para a Europa, Alfredo Altavilla, a Denza dá forma ao percursor tecnológico do grupo, pelo que "antecipará as caraterísticas tecnológicas que aparecerão mais tarde nos automóveis da marca BYD".

Denza deverá chegar este ano à Europa

Conforme avançado pela Reuters, as vendas da Denza começarão no final do ano com a versão elétrica da sua carrinha desportiva Z9 GT de quase 1000 cavalos de potência. Mais tarde, em 2026, deverá ser introduzida uma versão híbrida.

O conselheiro para a Europa informou que a gama Denza incluirá, também, a partir do final deste ano, a carrinha D9, com dois veículos todo-o-terreno a ser, provavelmente, adicionados, no futuro.

Relativamente aos preços, não foram fornecidos detalhes. A BYD não deu pormenores sobre a sua estratégia comercial e planos de produtos para a Europa.

Apesar disso, a Reuters teoriza que o preço do primeiro modelo deverá ultrapassar o preço mais elevado da atual gama europeia da BYD, de 72.000 euros.

A BYD procura "fazer da Denza uma marca premium de linha completa", visando conquistar os clientes premium tradicionais, mas, também, os clientes mais jovens, que têm um interesse especial pela tecnologia.

Os modelos Denza serão fabricados e exportados a partir da China, apesar de a BYD planear iniciar a produção na sua primeira fábrica europeia, na Hungria, em outubro.