Ordem dos Médicos quer consultas presenciais para atestados de carta de condução

Proliferam os websites que oferecem atestados de aptidão para conduzir através de teleconsultas no próprio dia, por cerca de 25 euros. A facilidade do processo levanta sérias dúvidas sobre o rigor das avaliações e preocupa a Ordem dos Médicos.

Obter um atestado médico para a carta de condução nunca foi tão fácil, ou tão rápido.

Sem sair do sofá, com um telemóvel ou computador à mão, qualquer pessoa com morada em Portugal pode aceder a uma teleconsulta, falar com um médico por videochamada e receber o documento no próprio dia, por cerca de 25 euros.

O fenómeno foi noticiado pelo Jornal de Notícias (JN), que deu conta do rápido crescimento deste tipo de serviços online.

A Ordem dos Médicos já tinha considerado a situação suficientemente preocupante para emitir uma tomada de posição formal, através do Conselho Nacional de Ética e Deontologia Médicas, alertando para as questões de adequação deontológica associadas à emissão online de atestados médicos sem a presença física do utente.

Como funciona o processo?

Por via de um modelo simples, os interessados precisam de ter o cartão de cidadão, título de residência ou registo de cidadão europeu, além de comprovar morada em Portugal através de uma certidão de domicílio fiscal.

No caso dos atestados para condução, a consulta realiza-se por videoconferência, em qualquer dispositivo, e o documento pode ser enviado diretamente para o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) no final da sessão, sem que o utilizador precise de fazer mais nada.

Os atestados assim obtidos são válidos para a emissão da carta, renovação, averbamento ou troca do título estrangeiro pelo português, e são prestados por médicos certificados e inscritos na Ordem dos Médicos.

Ordem dos Médicos quer consultas presenciais

Apesar da conveniência evidente para os utilizadores, a classe médica não está tranquila com esta tendência.

Ao JN, o bastonário Carlos Cortes defendeu que os atestados de aptidão para conduzir devem ser obtidos através de consultas presenciais, garantindo uma avaliação médica correta e completa.

Em março, a Ordem dos Médicos já tinha sublinhado que a emissão de atestados médicos para obtenção ou renovação da carta de condução assume um papel central para a salvaguarda da segurança rodoviária de todos, pelo que implica uma responsabilidade relevante à qual deve corresponder a exigência e rigor relativamente às condições e meios utilizados para as conclusões clínicas.

De facto, a questão não é apenas deontológica, estando em causa a segurança de quem está nas estradas. Um atestado de aptidão para conduzir é, na prática, uma declaração de que determinada pessoa tem condições físicas e psicológicas para manobrar um veículo, e qualquer falha nessa avaliação pode ter consequências graves.

Para já, os serviços continuam a operar legalmente, prestados por médicos com inscrição válida na Ordem. Contudo, o debate está aberto, e é provável que a pressão regulatória aumente nos próximos tempos.

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