Porque os barcos medem a velocidade em nós em vez de quilómetros por hora

Em notícias ou conteúdos sobre o mar, a velocidade é comummente medida em nós. Por que motivo se utiliza esta unidade, ao invés de quilómetros ou metros por hora, conforme acontece para a velocidade terrestre?

Quando se conduz em terra, a velocidade é medida em quilómetros por hora (km/h) ou milhas por hora (mph), pois é possível ver pontos de referência fixos e estimar a distância e a velocidade percorridas.

Contudo, uma vez que, no mar, esses pontos de referência não costumam existir, é impraticável para as embarcações confiarem nos mesmos sistemas de viagem usados em terra. Por isso, recorrem aos nós, em vez de aos quilómetros ou às milhas por hora.

Um nó é definido como uma milha náutica por hora, e uma milha náutica é ligeiramente mais longa do que uma milha padrão. Especificamente, uma milha náutica equivale a 1852 metros e é baseada na geometria da Terra: uma milha náutica corresponde a um minuto de latitude no globo.

Esta unidade de medida torna as milhas náuticas e os nós mais úteis para a navegação, pois alinha-se com as coordenadas globais usadas nas cartas náuticas.

De onde vem o termo "nó"?

Depois da explicação sobre a unidade de medida, é interessante conhecer a raiz histórica do termo "nó".

Aparentemente, num período que não é consensual entre os historiadores, mas que a maioria aponta para entre os séculos XVI e XVII, os marinheiros mediam a velocidade com a ajuda de uma ferramenta simples, chamada chip log.

De forma simplificada, usavam uma corda, ao longo da qual faziam nós espaçados uniformemente, com intervalos de cerca de 14,4 metros. Na extremidade, a ser arrastada atrás do navio, era colocada uma placa de madeira, ou chip.

Essa corda era, depois, lançada ao mar e, à medida que o navio avançava, os marinheiros contavam o número de nós que passava pelas suas mãos num determinado período de tempo, usando uma ampulheta de 28 segundos.

Por via dos nós, ainda hoje em dia, os marinheiros obtêm uma medida prática e universalmente compreendida de velocidade que se liga diretamente à navegação e à cartografia.