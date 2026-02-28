Boeing KC-46 Pegasus: o avião que abastece caças… no ar!

Se há tecnologia que parece saída de um filme, o reabastecimento aéreo em voo é uma delas. Mas não é ficção! É uma capacidade estratégica real, e um dos protagonistas dessa operação é o KC-46 Pegasus, desenvolvido pela Boeing para a United States Air Force.

O conceito é simples: uma aeronave aproxima-se pela retaguarda do KC-46 e recebe combustível enquanto ambos voam a alta velocidade. Na prática? É uma manobra extremamente exigente.

Pegasus KC-46 utiliza dois sistemas principais de abastecimento

Boom (lança rígida)

Uma lança telescópica é controlada por um operador que, no KC-46, já não está deitado na parte traseira do avião (como acontecia no antigo Boeing KC-135 Stratotanker).

Em vez disso, tudo é feito através do Remote Vision System (RVS) câmaras 3D de alta definição e ecrãs digitais que permitem controlar o encaixe com precisão milimétrica. Como resultado, a transferência de combustível é rápida e eficiente.

Mangueira e Cesta (Drogue)

Aqui, a lógica é diferente: Uma mangueira flexível termina num “cesto” e é a aeronave recetora que insere uma sonda no sistema.

É um método muito utilizado por forças navais e aliados da NATO.

O que torna o KC-46 diferente?

Baseado no avião comercial Boeing 767, o KC-46 não é apenas um avião-tanque. É uma plataforma multi-missão:

Transporta até 96 toneladas de combustível

Pode levar carga e passageiros

Suporta evacuação médica

Cockpit totalmente digital

Sistemas defensivos e comunicações avançadas

Na prática, o Boeing KC-46 Pegasus é um verdadeiro “canivete suíço” da aviação militar moderna. O Boeing KC‑46 Pegasus tem estado presente na Base Aérea das Lajes, na ilha Terceira, nos Açores como parte de movimentações operacionais recentes.