Uber vai adicionar uma nova forma de partilha de viagens: helicópteros!
Tem sido curioso acompanhar a estreia de tecnologias que víamos ilustrar o futuro em filmes de ficção científica. Uma delas, as boleias por via de transporte aéreo, estão mais perto do que nunca e deverão chegar pela aplicação da Uber.
Com a ambição da Uber em fornecer alternativas de transporte aéreo a dar o mote e as tentativas da Joby Aviation em trazer soluções de táxi aéreo para o mercado a permiti-lo, pedir uma boleia de helicóptero nunca esteve tão perto de ser possível.
Esta semana, a Uber anunciou que integrará, na sua aplicação, voos de helicóptero da Blade, por via da parceria que tem com a fabricante de táxis aéreos elétricos, Joby Aviation.
Integrar a Blade na aplicação Uber é o próximo passo natural na nossa parceria global com a Uber e irá estabelecer as bases para a introdução das nossas aeronaves silenciosas e com emissões zero nos próximos anos.
Afirmou o fundador e diretor-executivo da Joby, JoeBen Bevirt, num comunicado de imprensa.
Imagine escolher um helicóptero como meio de transporte, na app da Uber...
Este anúncio surge depois de a Joby ter concluído, em agosto, a aquisição da Blade, uma empresa de helicópteros e transporte aéreo, por 125 milhões de dólares. Segundo a CNBC, o negócio não incluiu a divisão de transplante de órgãos médicos da empresa.
A Blade afirmou que, no ano passado, transportou pelo menos 50.000 passageiros a partir de 12 terminais urbanos.
Na perspetiva de Andrew Macdonald, presidente e diretor operacional da Uber, esta parceria apresentará a "próxima geração de viagens" aos clientes.
Para os apoiantes do transporte comercial aéreo, este pode ser uma solução viável para reduzir o congestionamento do trânsito e as emissões.
