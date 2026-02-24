Lamborghini abandonou o seu supercarro 100% elétrico
A Lamborghini foi uma das muitas marcas que prometeu iniciar a transição para modelos 100% elétricos. Chegou a apresentar o concept Launcher, que seria a pedra basilar do futuro da empresa no segmento dos supercarros elétricos. Mas a história tomou outro rumo e a marca italiana não quer agora carros elétricos.
É o fim dos 100 elétricos na Lamborghini
Stephan Winkelmann, CEO da Lamborghini, confirmou que a fabricante automóvel abandonou os seus planos de lançar carros totalmente elétricos. Isto significa que o Lamborghini Lanzador não será produzido em série e a empresa irá, em vez disso, concentrar a sua estratégia nos híbridos plug-in.
A decisão está ligada às alterações implementadas no mercado automóvel europeu a partir de 2035. Recorde-se que, embora a União Europeia tenha inicialmente proibido a venda de novos modelos a gasolina ou a gasóleo a partir desse ano, as regulamentações foram posteriormente flexibilizadas. O interesse pelos automóveis elétricos entre o público-alvo da Lamborghini diminuiu consideravelmente. O executivo afirma que praticamente desapareceu.
Argumentou que a “curva de aceitação” dos compradores da Lamborghini para os automóveis elétricos chegou praticamente a zero. Isso está ligado, entre outros fatores, à falta de uma “ligação emocional específica” entre este tipo de veículos e o público. Com o cancelamento dos seus supercarros totalmente elétricos, a Lamborghini inicia um novo capítulo.
Concept Launcher passa para a história como uma ideia
Esta decisão deixa claro que o anúncio inicial do construtor automóvel não foi motivado por um compromisso genuíno com a eletrificação. Foi pela necessidade de adaptação a um futuro totalmente elétrico na Europa. Com as alterações nos planos a partir de 2035, a perspetiva permite à Lamborghini afastar-se desta estratégia.
Stephan Winkelmann refere que desenvolver um automóvel totalmente elétrico de alta performance corria o risco de se tornar “um hobby caro” e “financeiramente irresponsável“. Essencialmente, a empresa temia investir centenas de milhões de euros num projeto que poderia terminar num estrondoso fracasso.
O presidente da Lamborghini afirma que os híbridos plug-in oferecem “o melhor dos dois mundos”. A fabricante já tem modelos deste tipo na sua linha, mas pretende agora expandir a sua presença no segmento. Relativamente ao abandono do plano de lançar carros 100% elétricos, Winkelmann reconheceu que já ponderava a decisão desde o início de 2025. No entanto, só no final do ano passado é que a Lamborghini enterrou de vez esta iniciativa.
Lamborghini revelou o Lanzador, o seu super carro elétrico de 1340 cavalos
Se tivesse um modelo elétrico, depois como é que ficava para trás?
É isso. Tu é o teu colega JL, têm de ir ensinar a Lamborghini a fazer carros.
Rapaz, achas que alguém com dinheiro ia comprar um Lamborghini elétrico?? Lol, acorda para a realidade.
Lá vem o achismo. Loool
E Lotus compram porquê? Deve ser do nome ?
https ://www.wardsauto.com/news/lotus-bevs-claim-record-sales-for-2023/798156/
Existem pessoas a comprar Lamborghini pela performance?
Para traz de quê?
A experiência de condução de um Lamborghini ou de um Ferrari, vai muito mais além do que um teste de arranque ou de velocidade máxima.
Normal. Baterias de 50MW, são 650kg, nas versões mais pequenas e demoram 7 a 20 dias, a serem carregadas. Para as gastar, em 3 horas, não rende.
Se for de 50 MWh até demoram os 20 dias.
Como gasta 50 MWh em 3 horas ?
Ele é mais bolos
O que leva uma pessoa a comprar um super carro?
Talvez ostentação e o fantástico ruido que o carro faz, digo eu que sou um pobretanas forreta na compra de carro, pelo conforto não deve de ser.