Lamborghini abandonou o seu supercarro 100% elétrico

A Lamborghini foi uma das muitas marcas que prometeu iniciar a transição para modelos 100% elétricos. Chegou a apresentar o concept Launcher, que seria a pedra basilar do futuro da empresa no segmento dos supercarros elétricos. Mas a história tomou outro rumo e a marca italiana não quer agora carros elétricos.

É o fim dos 100 elétricos na Lamborghini

Stephan Winkelmann, CEO da Lamborghini, confirmou que a fabricante automóvel abandonou os seus planos de lançar carros totalmente elétricos. Isto significa que o Lamborghini Lanzador não será produzido em série e a empresa irá, em vez disso, concentrar a sua estratégia nos híbridos plug-in.

A decisão está ligada às alterações implementadas no mercado automóvel europeu a partir de 2035. Recorde-se que, embora a União Europeia tenha inicialmente proibido a venda de novos modelos a gasolina ou a gasóleo a partir desse ano, as regulamentações foram posteriormente flexibilizadas. O interesse pelos automóveis elétricos entre o público-alvo da Lamborghini diminuiu consideravelmente. O executivo afirma que praticamente desapareceu.

Argumentou que a “curva de aceitação” dos compradores da Lamborghini para os automóveis elétricos chegou praticamente a zero. Isso está ligado, entre outros fatores, à falta de uma “ligação emocional específica” entre este tipo de veículos e o público. Com o cancelamento dos seus supercarros totalmente elétricos, a Lamborghini inicia um novo capítulo.

Concept Launcher passa para a história como uma ideia

Esta decisão deixa claro que o anúncio inicial do construtor automóvel não foi motivado por um compromisso genuíno com a eletrificação. Foi pela necessidade de adaptação a um futuro totalmente elétrico na Europa. Com as alterações nos planos a partir de 2035, a perspetiva permite à Lamborghini afastar-se desta estratégia.

Stephan Winkelmann refere que desenvolver um automóvel totalmente elétrico de alta performance corria o risco de se tornar “um hobby caro” e “financeiramente irresponsável“. Essencialmente, a empresa temia investir centenas de milhões de euros num projeto que poderia terminar num estrondoso fracasso.

O presidente da Lamborghini afirma que os híbridos plug-in oferecem “o melhor dos dois mundos”. A fabricante já tem modelos deste tipo na sua linha, mas pretende agora expandir a sua presença no segmento. Relativamente ao abandono do plano de lançar carros 100% elétricos, Winkelmann reconheceu que já ponderava a decisão desde o início de 2025. No entanto, só no final do ano passado é que a Lamborghini enterrou de vez esta iniciativa.

