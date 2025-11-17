Caças Rafale franceses impõem-se e batem proposta americana

Finalmente, a Europa começa a impor o seu domínio. A França e a Ucrânia assinaram na segunda-feira uma carta de intenções histórica para a aquisição de aviões Rafale, até 100 potencialmente. Este contrato colocaria Kiev na primeira linha dos clientes de exportação do caça francês.

Um acordo que Kiev considera histórico

Volodymyr Zelensky não hesitou em falar de acordo histórico. Recebido esta segunda-feira, 17 de novembro, por Emmanuel Macron na base aérea de Villacoublay, o presidente ucraniano assinou uma carta de intenções relativa à futura compra de até 100 Rafale, acompanhados de sistemas de defesa antiaérea SAMP-T e drones.

O compromisso surge num momento em que Kiev enfrenta novos ataques maciços russos e atravessa uma fase delicada no terreno.

O principal cliente de exportação do Rafale francês

Com estes 100 aparelhos da Dassault, a Ucrânia passaria a deter a segunda maior frota mundial de Rafale, atrás dos 225 exemplares franceses.

Kiev ultrapassaria assim os Emirados Árabes Unidos (80 aparelhos), a Índia (62) e o Egipto (55), tornando-se o principal cliente de exportação do caça francês.

O cenário reforça a reputação da Dassault Aviation, cujo 300.º Rafale saiu recentemente das linhas de produção.

Mas é preciso manter prudência. Esta carta de intenções não equivale a uma encomenda firme. A fatura situar-se-ia entre 10 e 15 mil milhões de euros, segundo estimativas do Eliseu.

Um valor colossal que levanta de imediato a questão do financiamento para um país em guerra e altamente dependente da União Europeia nos últimos anos. A presidência francesa assume querer colocar a excelência da indústria de armamento francesa ao serviço da defesa da Ucrânia.

No terreno, em Villacoublay, industriais e militares apresentaram ao líder ucraniano não só o Rafale e o seu armamento, mas também o sistema antiaéreo SAMP-T de nova geração, escolhido recentemente pela Dinamarca.

O objetivo permanece o de proteger o espaço aéreo ucraniano face à agressão russa, que matou pelo menos três pessoas na região de Kharkiv durante o último fim de semana.

Os Rafale não chegarão já a Kiev

Paris reviu entretanto a sua posição. No início do conflito, Emmanuel Macron temia que a transferência de aviões de combate desencadeasse uma escalada descontrolada. Impunha então condições estritas: ausência de ataques em território russo e não fragilizar as capacidades francesas.

A viragem deu-se a 6 de junho de 2024, com o anúncio do envio de vários Mirage 2000-5F. A decisão concretizou-se no início de 2025, quando Sébastien Lecornu, então ministro das Forças Armadas, confirmou a 6 de fevereiro a entrega dos primeiros aparelhos. Estão previstos seis no total, segundo relatórios orçamentais.

Quanto aos Rafale, como lembra o almirante Jean-Louis Vichot, antigo chefe de missão militar francesa na NATO, em declarações à BFMTV, não os terão tão cedo, desde logo porque é necessário formar mecânicos e pilotos e porque a própria França tem dificuldade em dispor de aeronaves suficientes.

A Dassault Aviation antecipa, contudo, esta procura crescente e aumentará o ritmo de produção para três aviões por mês em 2026, com o objetivo de atingir quatro por mês em 2028-2029.

A estratégia de reforço total do arsenal ucraniano

A França assume assim um papel central na estratégia de armamento em larga escala promovida por Zelensky. No final de outubro, o líder ucraniano já tinha assinado uma carta de intenções para adquirir entre 100 e 150 caças Gripen suecos.

Zelensky espera construir uma frota de 250 novos aparelhos através de discussões paralelas com suecos, franceses e americanos.

Após a passagem por Villacoublay, Macron e Zelensky deslocaram-se ao Monte Valérien para visitar o comando da força multinacional Ucrânia, que reúne 35 países e está pronta a intervir em caso de um eventual cessar-fogo.