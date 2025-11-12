PplWare Mobile

Ford muda estratégia, depois de o diretor-executivo desmontar carros chineses e da Tesla

· Motores/Energia 7 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Realista says:
    12 de Novembro de 2025 às 11:12

    Se ao menos a Ford tivesse know-how para construir carros…

  2. Gonçalo says:
    12 de Novembro de 2025 às 11:18

    Uma empresa que está no mercado há mais de 100 anos desmontar um carro de uma empresa fundada há 20 e descobrir que eles usam menos 2km de cablagem é realmente impressionante perceber a incompetência da Ford.
    E interessante também perceber que agora nos eléctricos é que já estão preocupados com o peso e com a eficiência quando nos ICE nunca quiseram saber vendiam os seus carritos sem se preocupar com nada e o ze povinho que pagasse e pronto por isso é que depois um citadino que devia pesar 900kg pesa 1200

  3. outro_chegano says:
    12 de Novembro de 2025 às 11:45

    o ceo da ford “perdeu-se” há alguns anos e, na minha visão de cliente há cerca de três décadas, arruinou definitivamente a empresa quando decidiu terminar com a produção dos modelos fiesta e o focus, optando por ir buscar nomes icónicos, como mustang ou capri, e transformá-los em veículos eléctricos com um visual longe do de antigamente, algo que, por exemplo, a renault não fez com o 4 ou o 5…

  4. Max says:
    12 de Novembro de 2025 às 12:42

    O que encontrei quanto à cablagem.
    – Model 3 recente – de 1,5 km a 2,5 km
    – Mustang Mach-E – segundo o CEO da Ford, tem mais 1,6 km, o que daria de 3,1 a 4,1 km. Até pode ser mais – as fontes que encontrei dão para os SUV de 3 a 5 km, que, em elétricos e híbridos complexos, pode ir de 5 a 7 km.

  5. Yamahia says:
    12 de Novembro de 2025 às 13:13

    Não era preciso desmontar para perceber q
    o material desses concorrentes Tesla e chinos é todo aldrabado e fraco. Para começar a ter lucros basta começar a aldrabar e a roubar nos materiais da mesma forma.
    Seja como for, os elektros não são feitos para durar muito, portanto a Ford q avance sem medos.

