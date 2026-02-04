PplWare Mobile

“Cadeia Optimus”: a promessa humanoide da Tesla depende fortemente da China?

Fonte: SCMP

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Artesão says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 12:37

    Todos falam mal, mas acabam por se ajoalhar à China na produção. Quando o dinheiro fala mais alto tanto a pequena empresa como a maior empresa do mundo, vão bater numa porta Chinesa em algum momento. Margens de lucro altas é o que interessa, o resto logo se fala quando houver conveniência

  2. Analista says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 12:54

    As tesla vai deixar de fazer carros, os robôs são só para aproveitar a sucata.

  3. Ivo says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 12:54

    A Tesla está a depositar uma enorme ambição no desenvolvimento do seu robô humanoide, vendo-o como um dos futuros pilares estratégicos da empresa. No entanto, importa lembrar que também em Portugal existem competências industriais e tecnológicas capazes de trilhar um caminho semelhante. A EFACEC, com a devida orientação estratégica e com apoios financeiros estruturados por parte da União Europeia e do próprio Governo Português, poderia reunir os recursos necessários para avançar para projetos de robótica avançada, incluindo o desenvolvimento de um robô humanoide.

    Temos engenheiros altamente qualificados, experiência em automação e integração de sistemas e uma rede de centros de investigação que podem complementar esse esforço. O que muitas vezes falta não é capacidade técnica, mas sim visão política e empresarial, estabilidade de financiamento e vontade de apostar em inovação de risco. Se quisermos que Portugal esteja na linha da frente da próxima vaga tecnológica, temos de começar por acreditar nas empresas que já cá estão e criar condições para que possam competir, em pé de relativa igualdade, com gigantes como a Tesla.

    • Zé Fonseca A. says:
      4 de Fevereiro de 2026 às 15:01

      EFACEC? Lol.. até são bons no que fazem mas robótica não será certamente.
      Convém lembrar que a EFACEC só voltou à vida há menos de 1 ano depois de ser vendida aos alemães, até aí estava com serviços mínimos

  4. Max says:
    4 de Fevereiro de 2026 às 13:46

    A Amazon usa mais de 1 milhão de robôs nos seus armazéns, não humanódes. E está a testar robôs humanóides para entregas, porque têm que ultrapassar superfícies irregulares, como escadas.
    A monomania dos robôs humanóides só pode ser fetichismo, porque o que faz sentido para a generalidade das situações é usar robôs mais simples e fáceis de reparar.
    “Ah, mas um robô humanóide doméstico pode vir a ser um “Faz tudo!”. Incluindo desequilibrar-se e esmagar uma criança.

