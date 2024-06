Tesla diz que já tem dois Optimus a trabalhar autonomamente numa fábrica

Numa publicação no X, a Tesla revelou que tem dois robôs humanoides Optimus a operar de forma autónoma numa das suas fábricas. Este foi um dos feitos conduzidos por Elon Musk, de entre vários outros enumerados na mesma comunicação.

Conforme notado pelo Electrek, a Tesla tem emitido muitas comunicações, ultimamente, na sequência da confusão em torno do pacote de compensação salarial de Elon Musk. A ideia parece passar por ajudar o CEO a recuperar o "cheque" de 55 mil milhões de dólares.

Numa dessas comunicações, partilhadas por via do X, a Tesla enumerou uma série de conquistas que a empresa, aparentemente, deve à liderança de Elon Musk - no período de 2018 até agora, quando o pacote de pagamento foi aprovado pelos acionistas, embora posteriormente rescindido por um juiz, após descobrir que o conselho da Tesla havia enganado os investidores.

De acordo com a publicação no X, a Tesla implementou dois robôs humanoides Optimus e tem-nos, agora, a operar numa das suas fábricas de forma autónoma.

Apesar de a Tesla divulgar muita informação e updates constantes relativamente ao Optimus, o último relatório dizia que a empresa ainda estava a treinar o robô, utilizando a realidade virtual e o controlo remoto. Até agora, sabia-se que o robô estava, ainda, a realizar tarefas, num ambiente de laboratório, com base em informações humanas.

Agora, contudo, a Tesla parece ter levantado o véu, informando que tem dois robôs humanoides a funcionar autonomamente numa fábrica. Este é, de facto, um grande passo, pois a Tesla havia estipulado fazê-lo até ao final deste ano.

Mais, o Optimus deverá começar a ser comercializado no próximo ano, segundo Elon Musk, recentemente, custando "menos de metade de um carro".

