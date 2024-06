Reembolso do IRS: quanto está a receber em média cada contribuinte?

Com a declaração do IRS já entregue, muitos contribuintes esperam pelo reembolso. De acordo com as informações, o Fisco está a demorar cerca de 22 dias a pagar reembolsos. No Portal é possível consultar o estado. Saiba quanto está a receber em média cada contribuinte.

IRS: cada contribuinte está a receber, em média, 965 euros

Está ansioso para saber quando vai ser realizado o pagamento do reembolso de IRS? No portal das finanças pode saber facilmente essa informação. Pode ver aqui como saber essa informação. Segundo foi revelado, até à passada sexta-feira de manhã, a Autoridade Tributária recebeu 4,9 milhões de declarações de IRS relativas ao ano passado. Dessas, foram pagos 2.074.776 reembolsos, num valor de 2.002,7 milhões. Cada contribuinte recebe, em média, 965 euros.

O envio da declaração de IRS termina a 30 de junho. Nos casos em que a AT deteta "situações irregulares" na declaração, os contribuintes podem resolver essas divergências no portal das Finanças, "evitando a deslocação aos serviços de Finanças", segundo referido.

Caso os contribuintes tenham algum tipo de problema na entrega da declaração, podem sempre aceder ao e-balcão ou dirigir-se ao Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707).

O IRS é o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Incide sobre todos os tipos de rendimentos auferidos por indivíduos residentes em território nacional e ainda pelos rendimentos obtidos em Portugal por não residentes.