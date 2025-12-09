n8n: a plataforma de automação que está a transformar empresas
Num mundo cada vez mais digital, a capacidade de integrar aplicações e automatizar tarefas deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade. Entre as várias ferramentas do mercado, o n8n tem ganho destaque, sobretudo por ser open-source, flexível e acessível a qualquer organização.
O que é o n8n?
O n8n é uma plataforma de automação e integração de processos, que permite ligar sistemas, serviços online e bases de dados, sem necessidade de conhecimentos avançados de programação. A sigla significa “Nodes make workflows” e define bem o conceito: a construção de fluxos de trabalho através de blocos (nodes).
Enquanto outras soluções populares, como o Zapier ou Make, são serviços totalmente cloud e pagos, o n8n destaca-se por poder ser instalado localmente ou em servidor próprio, garantindo controlo e privacidade.
O funcionamento baseia-se em workflows visuais. Cada fluxo é composto por uma sequência de ações:
- Um evento inicial (trigger)
- Um ou vários tratamentos de dados
- Uma ação final
O utilizador constrói estes fluxos arrastando blocos no editor visual. Existem centenas de nodes disponíveis, incluindo integrações com serviços populares:
- Gmail, Office 365
- Slack, Telegram
- Trello, Notion
- MySQL, PostgreSQL
- APIs externas
Recentemente foi lançada a versão 2.0 beta. As novidades podem ser consultadas aqui.