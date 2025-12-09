n8n: a plataforma de automação que está a transformar empresas

Num mundo cada vez mais digital, a capacidade de integrar aplicações e automatizar tarefas deixou de ser um luxo para se tornar uma necessidade. Entre as várias ferramentas do mercado, o n8n tem ganho destaque, sobretudo por ser open-source, flexível e acessível a qualquer organização.

O que é o n8n?

O n8n é uma plataforma de automação e integração de processos, que permite ligar sistemas, serviços online e bases de dados, sem necessidade de conhecimentos avançados de programação. A sigla significa “Nodes make workflows” e define bem o conceito: a construção de fluxos de trabalho através de blocos (nodes).

Enquanto outras soluções populares, como o Zapier ou Make, são serviços totalmente cloud e pagos, o n8n destaca-se por poder ser instalado localmente ou em servidor próprio, garantindo controlo e privacidade.

O funcionamento baseia-se em workflows visuais. Cada fluxo é composto por uma sequência de ações:

Um evento inicial (trigger)

Um ou vários tratamentos de dados

Uma ação final

O utilizador constrói estes fluxos arrastando blocos no editor visual. Existem centenas de nodes disponíveis, incluindo integrações com serviços populares:

Gmail, Office 365

Slack, Telegram

Trello, Notion

MySQL, PostgreSQL

APIs externas

Recentemente foi lançada a versão 2.0 beta. As novidades podem ser consultadas aqui.

n8n