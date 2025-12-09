iOS 26.2: Apple prepara um novo recurso na app Encontrar

A rede Encontrar, junto com a app que protege todo um ecossistema Apple, irá receber uma nova funcionalidade, eventualmente, dizem os rumores, junto com a nova AirTag. Estes foram os indícios encontrados ocultos na versão RC do iOS 26.2.

Tornar os gadgets Apple cada vez mais difíceis de "roubar"

Programadores descobriram uma nova funcionalidade escondida na aplicação Encontrar (Find My) integrada na versão RC do iOS 26.2 lançada na semana passada (a versão final do iOS 26.2 deverá ser lançada esta semana).

Esta funcionalidade tem o nome de código Grape. As partes de código encontradas pelo programador mostram que se trata de seguir de perto, provavelmente através de ultra wideband, um objeto que pode estar em movimento e localizado num piso diferente… e nada mais se sabe.

O nome de código, que significa Uva em português, sugere um funcionamento em cacho que poderá envolver vários dispositivos ao mesmo tempo, embora isso seja apenas uma hipótese.

Vem aí a nova AirTag 2?

Esta descoberta surge numa altura em que ainda se aguarda o lançamento dos AirTags 2, inicialmente previstos para este outono, mas que não puderam ser lançados devido ao shutdown nos Estados Unidos.

Com o Natal muito próximo, o lançamento deverá acontecer no início de 2026.

Os AirTags 2 deverão integrar um novo chip que melhora o alcance do Ultra Wideband para geolocalização precisa, ao mesmo tempo que reduz o consumo energético para aumentar a autonomia.

Também têm sido mencionadas novas medidas de segurança, nomeadamente para impedir a desativação do altifalante.

Estas e outras novidades têm como objetivo dificultar ainda mais o roubo de dispositivos Apple e reforçar a capacidade de serem localizados quando se encontram perdidos.