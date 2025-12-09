PplWare Mobile

iOS 26.2: Apple prepara um novo recurso na app Encontrar

· Apple 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. Max says:
    9 de Dezembro de 2025 às 12:14

    Eu não estou muito preocupado com o roubo. Estou mais preocupado com o esquecimento vs. perda da carteira ou das chaves de casa.
    Já mais do que uma vez cheguei ao trabalho ou a casa sem uma delas. Se ficaram em casa ou no trabalho não há problema de maior. O problema é não saber o que lhes aconteceu, se as perdi. Com AirTag assunto resolvido, localizam-se facilmente. E recebe-se um aviso no iPhone e no Apple Watch quando já não estão connosco.
    E para encontrar dentro de casa também, via apito. Há uns anos não encontrava as chaves de casa; não me lembrava se tinha sido eu a abrir a porta ou já estava aberta – se fosse eu, estavam dentro de casa, havia de as encontrar; como me fartei de procurar e não as encontrei, não sabia se as tinha perdido, tive que mandar por um canhão novo na fechadura, que custou os olhos da cara.
    Acho indispensável uma AirTag para as chaves. Para a carteira não dá porque é muito grossa, mas há o equivalente, de terceiros com formato de cartão de crédito, 1,6 mm de espessura, que dura 2 anos (mas também há com carregamento por indução para 6 meses). Não lhe notei qualquer diferença em relação a uma AirTag (o que me lega a crer que os que têm com formatos mais próximos de uma Airtag, com pilha e são bastante mais baratos, também funcionam).

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Portugal devia exigir qualificações aos influencers que abordam temas como a saúde?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube