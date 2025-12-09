iOS 26.2: Apple prepara um novo recurso na app Encontrar
A rede Encontrar, junto com a app que protege todo um ecossistema Apple, irá receber uma nova funcionalidade, eventualmente, dizem os rumores, junto com a nova AirTag. Estes foram os indícios encontrados ocultos na versão RC do iOS 26.2.
Tornar os gadgets Apple cada vez mais difíceis de "roubar"
Programadores descobriram uma nova funcionalidade escondida na aplicação Encontrar (Find My) integrada na versão RC do iOS 26.2 lançada na semana passada (a versão final do iOS 26.2 deverá ser lançada esta semana).
Esta funcionalidade tem o nome de código Grape. As partes de código encontradas pelo programador mostram que se trata de seguir de perto, provavelmente através de ultra wideband, um objeto que pode estar em movimento e localizado num piso diferente… e nada mais se sabe.
O nome de código, que significa Uva em português, sugere um funcionamento em cacho que poderá envolver vários dispositivos ao mesmo tempo, embora isso seja apenas uma hipótese.
Vem aí a nova AirTag 2?
Esta descoberta surge numa altura em que ainda se aguarda o lançamento dos AirTags 2, inicialmente previstos para este outono, mas que não puderam ser lançados devido ao shutdown nos Estados Unidos.
Com o Natal muito próximo, o lançamento deverá acontecer no início de 2026.
Os AirTags 2 deverão integrar um novo chip que melhora o alcance do Ultra Wideband para geolocalização precisa, ao mesmo tempo que reduz o consumo energético para aumentar a autonomia.
Também têm sido mencionadas novas medidas de segurança, nomeadamente para impedir a desativação do altifalante.
Estas e outras novidades têm como objetivo dificultar ainda mais o roubo de dispositivos Apple e reforçar a capacidade de serem localizados quando se encontram perdidos.
Eu não estou muito preocupado com o roubo. Estou mais preocupado com o esquecimento vs. perda da carteira ou das chaves de casa.
Já mais do que uma vez cheguei ao trabalho ou a casa sem uma delas. Se ficaram em casa ou no trabalho não há problema de maior. O problema é não saber o que lhes aconteceu, se as perdi. Com AirTag assunto resolvido, localizam-se facilmente. E recebe-se um aviso no iPhone e no Apple Watch quando já não estão connosco.
E para encontrar dentro de casa também, via apito. Há uns anos não encontrava as chaves de casa; não me lembrava se tinha sido eu a abrir a porta ou já estava aberta – se fosse eu, estavam dentro de casa, havia de as encontrar; como me fartei de procurar e não as encontrei, não sabia se as tinha perdido, tive que mandar por um canhão novo na fechadura, que custou os olhos da cara.
Acho indispensável uma AirTag para as chaves. Para a carteira não dá porque é muito grossa, mas há o equivalente, de terceiros com formato de cartão de crédito, 1,6 mm de espessura, que dura 2 anos (mas também há com carregamento por indução para 6 meses). Não lhe notei qualquer diferença em relação a uma AirTag (o que me lega a crer que os que têm com formatos mais próximos de uma Airtag, com pilha e são bastante mais baratos, também funcionam).