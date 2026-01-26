Apple lança iOS 26.3 Beta 3 para iPhone com correções e novidades

A Apple disponibilizou a versão iOS 26.3 Beta 3 para iPhone, continuando o ciclo de testes antes do lançamento público esperado para início de fevereiro de 2026.

Esta atualização surge depois da distribuição do iOS 26.2.1 e concentra-se sobretudo na correção de problemas e refinamento de funcionalidades já introduzidas nas versões anteriores.

O que há de novo no iOS 26.3 Beta 3

O lançamento do iOS 26.3 beta 3 não trouxe, até ao momento, um changelog oficial completo pela Apple, mas sabe-se que mantém as principais novidades já exploradas nas versões anteriores desta série.

Eventualmente traz, como na versão estável, o suporte para as funcionalidades do novo AirTag 2.

Entre estas destacam-se melhorias no processo de transição entre Android e iPhone, ajustes à galeria de fundos de ecrã (nomeadamente os temas de Astronomia e Meteorologia) e outras otimizações do sistema que visam polir a experiência antes da versão final.

Funcionalidades anunciadas anteriormente para o iOS 26.3 incluem ferramentas que facilitam a transferência de dados de um iPhone para um dispositivo Android, melhorias no controlo de notificações e compatibilidade com wearables de terceiros, alterações que têm sido testadas desde as primeiras betas desta atualização.

Instalação da Beta 3

A iOS 26.3 beta 3 está disponível imediatamente para membros do programa de betas para programadores. Para instalar:

Aceder às Definições no iPhone

no iPhone Selecionar Geral > Atualização de Software

> Escolher “Beta Updates” e ativar a opção correspondente ao iOS Developer Beta

Prosseguir com o download e instalação da atualização

Após a conclusão, o dispositivo reinicia e a nova versão entra em vigor.

Contexto e próximos passos

O iOS 26.3 representa uma atualização intermédia relativamente contida, focando-se mais em melhorias de estabilidade e compatibilidade do que em grandes novas funcionalidades. Isto encaixa no padrão habitual de betas finais, antes de um lançamento oficial que deverá acontecer já nas primeiras semanas de fevereiro.

Paralelamente, a Apple continua a trabalhar noutras betas dos seus sistemas, como o watchOS, tvOS, macOS e visionOS na versão 26.3, todos também a aproximarem-se de versões públicas.

Conclusão

O iOS 26.3 beta 3 consolida o trabalho iniciado nas versões anteriores desta atualização, ajustando detalhes visuais e de compatibilidade e preparando o terreno para a distribuição global.

Para utilizadores e programadores, esta é mais uma oportunidade de testar a estabilidade e reportar possíveis problemas antes da versão final chegar ao público em geral.