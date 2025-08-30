Função de Deteção de acidentes do iPhone salva adolescente que adormeceu ao volante
Provavelmente não é a primeira vez que lê sobre um iPhone a ligar automaticamente para o 112 após um grave acidente de viação, mas histórias como esta continuam a impressionar. Veja o vídeo abaixo e perceba como funciona a deteção de acidente da Apple.
Deteção de acidentes do iPhone volta a salvar vidas
A Deteção de acidentes (Crash Detection) é uma funcionalidade de segurança que a Apple introduziu no iPhone 14 e em alguns modelos de Apple Watch. O objetivo é identificar automaticamente se o utilizador esteve envolvido num acidente grave de viação e, caso não haja resposta, contactar os serviços de emergência.
Como funciona?
- O iPhone e o Apple Watch usam sensores avançados, como acelerómetros de alta força G, giroscópios, microfones e barómetros.
- Combinam ainda dados de movimento, a alteração súbita na velocidade, o impacto sonoro e até mudanças na pressão do ar (como quando o airbag é ativado).
- Se o dispositivo detetar um acidente grave, mostra no ecrã um alerta e vibra para chamar a atenção do utilizador.
O que acontece a seguir:
- O utilizador tem cerca de 10 segundos para responder e indicar que está bem.
- Se não houver resposta, o dispositivo liga automaticamente para o 112 e partilha a localização exata.
- Se tiver configurados contactos de emergência, estes também recebem uma notificação com informação sobre o acidente.
Dispositivos compatíveis:
- iPhone 14 ou posterior (todos os modelos) com iOS 16 ou mais recente.
- Apple Watch Series 8, Apple Watch SE (2.ª geração) e Apple Watch Ultra ou posterior, com watchOS 9 ou mais recente.
Ativar a funcionalidade:
Normalmente já vem ativa por defeito, mas pode ser verificada em:
- Definições > SOS emergência > ativar Chamar após acidente grave de viação.
Segundo noticiou a WFMJ, no início deste mês, Lindsay Leskovac, de 16 anos, adormeceu enquanto conduzia para casa tarde da noite.
Acabou por despistar-se com o seu carro, sofreu múltiplas fraturas, incluindo nas duas pernas e na coluna cervical, e perdeu a consciência.
Ao detetar o acidente, o iPhone ligou automaticamente para o 112 e enviou uma equipa de socorro para o local.
A mãe, que desconhecia a função de deteção de acidentes, afirmou que esta funcionalidade do iPhone provavelmente salvou a vida da filha.
A pessoa dos Bombeiros e Resgate disse-me que o 112 tinha informado que o telefone é que tinha iniciado a chamada. Então investiguei melhor para perceber exatamente quem tinha feito a chamada e como aconteceu. Descobri que os iPhones, se for um 14 ou mais recente, e ela tem o iPhone 14, têm uma função automática de deteção de acidentes, desde que a opção esteja ativada.
A mãe apelou ainda aos utilizadores para confirmarem que a funcionalidade está ligada.