Sabia que o seu Apple Watch consegue detetar acidentes?

A Apple capacitou o iPhone e o Apple Watch com uma funcionalidade fantástica, a Deteção de acidente. O seu Apple Watch, depois de ter sofrido um acidente, pode pedir ajuda ao 112 e informar os seus contactos de emergência.

Se o iPhone ou o Apple Watch detetar um acidente rodoviário grave, o dispositivo poderá ajudar a estabelecer ligação com os serviços de emergência. Vamos ver como funciona.

Deteção de acidente como funciona?

A Apple apresentou este recurso em 2022. Segundo a empresa, a Deteção de acidente foi projetada para detetar acidentes rodoviários graves (como colisões de impacto frontal, lateral e traseira e capotamento) nos veículos berlinas, carrinhas, SUV, carrinhas de caixa aberta e outros carros de passageiros.

Quando é detetado um acidente rodoviário grave, o iPhone ou Apple Watch emite um alarme e mostra um aviso:

O iPhone lê o aviso, caso não consiga ver o ecrã. Se apenas tiver o seu telemóvel, o ecrã vai mostrar um nivelador de chamada de emergência e o telemóvel poderá entrar em contacto com os serviços de emergência.

O Apple Watch emite um sinal sonoro , toca no seu pulso e entra em contacto consigo através do ecrã. Se tiver apenas o relógio, o ecrã mostra um nivelador de chamada de emergência.

Se tiver o iPhone e o Apple Watch, o nivelador de chamada de emergência é apresentado apenas no relógio, sendo que a chamada é estabelecida e o respetivo áudio é reproduzido a partir do relógio.

Se conseguir, pode optar por entrar em contacto com os serviços de emergência ou ignorar o aviso.

Se não conseguir responder, o dispositivo entra em contacto automaticamente com os serviços de emergência após um atraso de 20 segundos.

Se tiver adicionado contactos de emergência, o seu dispositivo irá enviar uma mensagem para partilhar a sua localização e informá-los de que sofreu um acidente rodoviário grave.

Se tiver configurado a sua ficha médica, o seu dispositivo irá mostrar um nivelador de ficha médica, para que os operadores dos serviços de emergência possam aceder aos seus dados médicos.

Aqui estão alguns factos sobre a funcionalidade de deteção de colisões:

O acelerómetro de dupla núcleo pode medir forças até 256G.

Numa colisão, é comum haver forças entre 100-200G.

O giroscópio recolhe dados de forma mais rápida e frequente.

O microfone, o barómetro e o GPS também são utilizados para detetar colisões.

Os dados de colisão são processados localmente e apenas recolhidos quando está a conduzir.

Então, como pode o seu Apple Watch ajudar numa colisão

O Apple Watch, como foi mostrado no vídeo, tem vários sensores que, combinados, irão detetar o acidente, irão espoletar uma ação de socorro, com base na informação recolhida dos sensores e indicando o local.

O processo irá acontecer da seguinte forma:

Inicia-se uma contagem decrescente de 10 segundos. O iPhone ou Apple Watch liga para os serviços de emergência – esta funcionalidade funciona globalmente. É enviada uma mensagem de voz. O dispositivo partilha a localização com os serviços de emergência. Os contactos SOS são avisados e recebem a localização. Nalgumas regiões, se não houver sinal, a deteção de colisões utiliza comunicação via satélite para contactar os serviços de emergência. Os contactos SOS recebem um alerta indicando que o utilizador esteve envolvido numa colisão, com as coordenadas e um link para a app Mapas da Apple. No iMessage (app Mensagens), surge um mapa integrado; noutros dispositivos, aparece um link para a versão web da aplicação.

Importa destacar que se tiver um acidente de automóvel numa área com pouca cobertura, ainda poderá ligar para os serviços de emergência através da funcionalidade SOS de emergência via satélite.

Os modelos do iPhone 14 e mais recentes conseguem ligar-se a satélites para contactar os serviços de emergência, mesmo em locais remotos. No entanto, o Apple Watch não consegue estabelecer ligação com satélites.

Dispositivos Apple compatíveis com a deteção de colisões

Esta funcionalidade está disponível apenas em modelos lançados a partir de 2022:

iPhone 14 e modelos mais recentes (todas as versões)

Apple Watch Ultra (todas as versões)

Apple Watch Series 8 e mais recentes

Apple Watch SE (2022)

Nota de rodapé: não se esqueça de configurar a Ficha médica na app Saúde no iPhone.

A Ficha médica ajuda os socorristas a acederem às suas informações médicas importantes a partir do ecrã bloqueado, sem necessidade do código.

Aí, têm acesso a informações como alergias e doenças, bem como aos contactos de emergência.

Veja aqui como o fazer: