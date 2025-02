Apple desativa funcionalidade do iCloud essencial para a privacidade dos utilizadores

A Apple tomou a decisão de desativar uma das suas funcionalidades mais seguras de encriptação no iCloud. A empresa cumpriu uma ordem do governo britânico, que exigia um acesso irrestrito aos dados armazenados na cloud. Esta decisão permitirá às autoridades monitorizar informações pessoais sob o pretexto de aumento da segurança no Reino Unido.

Recentemente, surgiram relatos que confirmam que a Apple cedeu à pressão das autoridades do Reino Unido para facilitar o acesso aos dados dos utilizadores. O governo britânico pretendia que a empresa desenvolvesse uma porta traseira para contornar a encriptação, mas a solução adotada pela Apple foi a remoção de uma funcionalidade opcional.

Segundo a Bloomberg, a Apple desativou a "Proteção de Dados Avançada", uma funcionalidade que permitia a encriptação de várias categorias de dados no iCloud, incluindo cópias de segurança, fotos, notas, lembretes e mensagens.

A decisão surge no seguimento de uma crescente pressão regulatória no Reino Unido, onde o governo tem reforçado o seu desejo de obter maior acesso a dados cifrados. A medida enquadra-se na Lei de Regulação dos Poderes de Investigação (RIPA, originalmente), aprovada em 2016, que concede às forças de segurança poderes para aceder e monitorizar informações digitais para fins de segurança nacional.

Impacto enorme para os utilizadores do iCloud no Reino Unido

A Apple já havia manifestado a sua oposição às exigências regulatórias do Parlamento britânico, classificando-as como "uma interferência sem precedentes" na segurança dos utilizadores. A empresa alertou para o perigo de os governos terem capacidade de impedir melhorias de segurança globais. Contudo, apesar dessas reservas, a pressão governamental levou ao cancelamento da funcionalidade no Reino Unido.

De acordo com informações oficiais, a "Proteção de Dados Avançada" era uma opção que proporcionava "o mais elevado nível de segurança" aos utilizadores que armazenavam os seus dados na cloud da Apple.

Ao ativar esta funcionalidade, a maioria dos dados armazenados no iCloud, como cópias de segurança, fotos e notas, ficavam protegidos com encriptação de ponta a ponta. Isso significa que nem a Apple, nem terceiros, poderiam aceder a esses dados, mesmo em caso de uma falha de segurança.

Levantam-se sérias preocupações sobre a privacidade digital...

Sem encriptação de ponta a ponta, os dados dos utilizadores tornam-se vulneráveis ao acesso não autorizado, incluindo por parte de agências governamentais. Isto compromete a segurança de informação pessoal sensível e aumenta o risco de fugas de dados e de vigilância massiva.

Estamos profundamente desapontados por as proteções proporcionadas pela "Proteção de Dados Avançada" não estarem disponíveis para os nossos clientes no Reino Unido, especialmente tendo em conta o aumento das violações de dados e outras ameaças à privacidade.

Afirmou a Apple. A empresa reiterou que continua comprometida com a segurança e espera que esta decisão possa ser revertida no futuro.

A medida aplica-se apenas a novos utilizadores que configurem um dispositivo no Reino Unido. Quem já tinha ativado a funcionalidade não perderá o acesso imediatamente, mas será obrigado a desativá-la manualmente num prazo ainda não especificado.

