O que significam os pequenos triângulos dentro dos aviões, por cima das janelas?

Este foi mais um ano com muitas viagens de avião, perto de 80 mil milhas em 61 voos. Há tempo para olhar, perceber características das aeronaves e alguns sinais dentro do espaço que alberga os passageiros. Há uns tempos percebi que, nalguns aviões, existem uns triângulos colocados por cima de certas janelas. Para que servem essas figuras geométricas?

Não existem em todas as companhias, nem em todos os modelos de aeronaves, mas, há algumas cabines onde se podem encontrar pequenos autocolantes em forma de triângulo colocados acima das janelas.

Apesar de passarem despercebidos pela maioria dos passageiros, estes símbolos têm uma função prática na operação da aeronave.

O que são os triângulos acima das janelas

Estes triângulos são normalmente pequenos e podem ser pretos ou de outra cor discreta.

Estão alinhados com partes estruturais específicas do avião, especialmente com a posição das asas e dos motores, e aparecem em modelos usados por muitas companhias.

Estes triângulos não existem em todos os aviões. Estão presentes sobretudo em aviões comerciais de médio e longo curso, como os usados por companhias aéreas regulares, e dependem do fabricante e do modelo da aeronave. Em termos gerais: São comuns em aviões da Airbus e da Boeing, mas não são obrigatórios.

Algumas companhias optam por não os utilizar ou recorrem a outras marcas internas.

Em aviões regionais, jatos privados ou aeronaves mais antigas, podem não existir. O objetivo é apenas facilitar a inspeção visual das asas e dos flaps pela tripulação. Se o design do interior permitir essa observação de outra forma, os triângulos tornam-se desnecessários. Ou seja, são uma ajuda prática, não uma norma universal da aviação.

Função operacional para a tripulação

A principal utilidade destes símbolos é servir como referência visual rápida para a tripulação de voo quando precisam de observar as asas a partir do interior da cabine.

Se existir a necessidade de verificar zonas como os flaps, slats ou outras partes móveis do sistema de levantamento, estes triângulos ajudam a tripulação a localizar exatamente a janela que oferece a melhor vista da área que está a ser verificada.

Desta forma, evita-se que tenham de andar por toda a cabine à procura de um ângulo adequado.

Porque estão ali e o que isso significa para o passageiro

Para quem voa, os triângulos não alteram a experiência. Não representam sinal de emergência, nem são indicadores de perigo. São apenas um pequeno auxílio técnico para os profissionais que mantêm a segurança e o bom funcionamento da aeronave.

Portanto, na próxima vez que viajar, se reparar nesses pequenos triângulos, saberá que não estão ali por acaso.

Fazem parte de um sistema de símbolos úteis para a tripulação, que ajuda a manter os procedimentos de segurança mais eficientes sem interferir no conforto ou na rotina dos passageiros.