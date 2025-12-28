Polyaris: o desafio de sobreviver ao frio mortal do ártico

O jogo Polyaris, dos estúdios Magic Pie, encontra-se na sua fase final de ajustes antes do lançamento da versão final. Venham conhecer como é a luta pela sobrevivência no frio gélido do Ártico.

Os estúdios britânicos Magic Pie encontram-se a ultimar o seu próximo jogo, Polyaris, um jogo de sobrevivência em pleno Ártico, algures na fronteira entre a Rússia e a Noruega. Aliás, já se encontra a decorrer uma Beta para afinar os derradeiros pormenores do jogo.

Polyaris é uma experiência survival para um jogador numa perspectiva de primeira pessoa, que decorre no mundo gélido e mortal do Ártico pós apocalíptico. Todo este mundo é gerado proceduralmente o que faz com que cada experiência seja completamente distintas das ademais.

Como já se devem ter apercebido, o jogo incentiva os jogadores a sobreviverem ao frio mortífero. Para tal, terá de encontrar recursos essenciais e escassos, luta contra inimigos e contra a agressividade do clima, explora este mundo branco e gelado e desvende o mistério que explica o porquê de sermos o último sobrevivente.

O jogador interpreta um cientista/engenheiro que foi enviado para uma plataforma marítima no Ártico para levar a cabo várias pesquisas cientificas, deixando a sua família em casa.

Tudo corre bem até que algo de muito errado acontece e de repente o jogador se vê completamente sozinho neste infinito deserto gelado.

A ideia por detrás da história indica que, mal começa o seu trabalho na plataforma de investigação, eclode uma 3ª Guerra Mundial e todo o contacto com o mundo exterior cessa.

Sem comunicações, sem helicóptero, sem avião, nem mesmo um barco para voltar para casa, o jogador encontra-se completamente isolado e com uma tremenda sensação de desespero e desorientação, desconhecendo o porquê da eclosão do conflito armado.

E, uma vez que os mantimentos na base são limitados, não existe outra opção senão a de equipar os nossos esquis, pegar na nossa caçadeira e explorar o Ártico na esperança de descobrir como voltar a casa, e sobreviver a todas as adversidades que este ambiente desolado tem para nos atingir.

Polyaris está previsto ser lançado em 2026, ainda sem data concreta, para PC.