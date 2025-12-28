Eleição para o Presidente da República 2026: voto antecipado

A legislação eleitoral, em determinadas condições, permite-lhe votar antecipadamente. Sabia as datas e o que fazer para a Eleição para o Presidente da República 2026.

Para votar antecipado, deverá inscrever-se aqui, no período adequado, selecionando a eleição e a modalidade de voto antecipado que se adequa à sua situação. Pode ainda consultar/cancelar nessa plataforma a sua inscrição anteriormente efetuada, para cada uma das eleições a decorrer.

Datas para voto para Presidente da República 2026

A eleição irá decorrer no dia 18 de janeiro de 2026 e poderão inscrever-se para o Voto Antecipado:

Doentes internados em estabelecimentos hospitalares - entre 8 e 29 de dezembro;

- entre 8 e 29 de dezembro; Presos não privados de direitos políticos - entre 8 e 29 de dezembro;

- entre 8 e 29 de dezembro; Eleitores que pretendam votar antecipadamente em Mobilidade - entre 4 e 8 de janeiro.

Pode obter todas as informações aqui.

Tecnologia ao serviço do Eleitor: Onde votar?

Para evitar filas desnecessárias ou deslocações ao local errado, a tecnologia é a sua maior aliada. Existem três formas rápidas de consultar o seu local de voto: