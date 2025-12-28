Eleição para o Presidente da República 2026: voto antecipado
A legislação eleitoral, em determinadas condições, permite-lhe votar antecipadamente. Sabia as datas e o que fazer para a Eleição para o Presidente da República 2026.
Para votar antecipado, deverá inscrever-se aqui, no período adequado, selecionando a eleição e a modalidade de voto antecipado que se adequa à sua situação. Pode ainda consultar/cancelar nessa plataforma a sua inscrição anteriormente efetuada, para cada uma das eleições a decorrer.
Datas para voto para Presidente da República 2026
A eleição irá decorrer no dia 18 de janeiro de 2026 e poderão inscrever-se para o Voto Antecipado:
- Doentes internados em estabelecimentos hospitalares - entre 8 e 29 de dezembro;
- Presos não privados de direitos políticos - entre 8 e 29 de dezembro;
- Eleitores que pretendam votar antecipadamente em Mobilidade - entre 4 e 8 de janeiro.
Pode obter todas as informações aqui.
Tecnologia ao serviço do Eleitor: Onde votar?
Para evitar filas desnecessárias ou deslocações ao local errado, a tecnologia é a sua maior aliada. Existem três formas rápidas de consultar o seu local de voto:
- 1) Portal do Recenseamento: Aceda a recenseamento.pt e introduza o seu NIF e data de nascimento.
- 2) SMS Recenseamento: Envie uma SMS gratuita para o número 3838 com o texto: RE <n.º Identificação Civil> <data de nascimento YYYYMMDD>.
- Exemplo: RE 12345678 19850520
- 3) App ID.gov.pt: A aplicação oficial do Estado Português permite consultar os seus dados de eleitor diretamente no smartphone.