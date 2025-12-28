Tem de se identificar em dias de jogo? Leve o CC no telemóvel

Sabia que pode ter o seu Cartão de Cidadão e outros documentos importantes sempre consigo, diretamente no telemóvel? Com a app gov.​​​pt é fácil.

Na app gov.pt, é possível ter o Cartão de Cidadão em formato digital

Em dias de jogo, sobretudo em competições profissionais ou de elevado risco, a identificação dos adeptos pode ser obrigatória à entrada dos recintos desportivos. Para evitar esquecimentos e tornar o processo mais simples, há agora uma alternativa prática: levar o Cartão de Cidadão (CC) no telemóvel.

Através da app gov.pt, é possível ter o Cartão de Cidadão em formato digital, com validade legal em território nacional. Esta versão digital permite identificar-se perante as autoridades ou entidades competentes, incluindo em contextos como eventos desportivos, desde que a leitura seja feita através da aplicação oficial.

O Cartão de Cidadão digital tem o mesmo valor jurídico que o documento físico em Portugal. A autenticação é feita por QR Code, garantindo segurança e proteção dos dados pessoais, sem necessidade de entregar o telemóvel a terceiros.

Descarregue a app aqui