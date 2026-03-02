WhatsApp: publicidade disponível para todos os utilizadores, mesmo para quem não a quer

O WhatsApp anunciou os estado e canais promovidos globalmente e expande o conteúdo patrocinado para o separador "Atualizações" da plataforma. O serviço de mensagens, pertencente à Meta, afirmou que a iniciativa visa ajudar os utilizadores a descobrir novas empresas e canais mais facilmente, além de oferecer às organizações ferramentas para aumentar a visibilidade.

Prepare-se, a publicidade chegou a todos no WhatsApp

Os novos formatos de anúncios aparecerão com etiquetas claras ao lado das atualizações normais do Estado do WhatsApp. Os utilizadores poderão deslizar para os ignorar, tal como fazem com outras publicações de estado. O WhatsApp anunciou no X que estas funcionalidades, que antes estavam disponíveis apenas para um número limitado de utilizadores, estão agora a ser implementadas a nível global.

Conforme a página comercial da empresa, os anúncios e canais promovidos apenas funcionarão no separador "Atualizações", que contém os Estados e Canais. O WhatsApp reiterou que as conversas, chamadas e estados pessoais permanecem encriptados de ponta a ponta e que a experiência das mensagens pessoais não mudou.

A plataforma introduziu também controlos que permitem aos utilizadores bloquear ou ocultar anúncios de empresas específicas, caso considerem as promoções repetitivas intrusivas. Isto visa dar aos utilizadores mais controlo sobre o que aparece no separador "Atualizações".

Planos pagos para quem não quer anúncios

Em algumas regiões, incluindo partes da Europa, os utilizadores podem subscrever uma versão sem anúncios do Estado e dos Canais. Os preços e a disponibilidade podem variar consoante a plataforma e a localização. A subscrição removerá os anúncios apenas do separador Atualizações.

O WhatsApp tem atualizado a sua plataforma para aprofundar o engajamento em conversas, grupos e canais. Recentemente, lançou o "Histórico de conversas em Grupo", uma funcionalidade que permite aos administradores ou membros do grupo partilhar mensagens antigas, de 25 a 100, com novos participantes.

Anteriormente, os utilizadores só podiam ver as mensagens enviadas após entrarem no grupo. O WhatsApp afirmou que a nova opção oferece um contexto mais claro e que os membros do grupo são notificados quando o histórico do chat é partilhado, com os registos de data e hora e os detalhes do remetente claramente indicados.