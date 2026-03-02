IRS: validação das suas faturas no e-fatura termina hoje

A validação das faturas no portal e‑Fatura termina hoje, por isso não percam mais tempo. Este é um passo essencial para garantir que todas as deduções à coleta do Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) são corretamente consideradas no cálculo do IRS.

Pode validar as faturas via portal ou via app

Os contribuintes têm até hoje a possibilidade de verificar e inserir faturas no Portal das Finanças. Caso tenham faturas que não estejam registadas no portal, devem inseri-las manualmente.

Não se esqueça de associar cada uma das despesas ao respetivo setor de atividade para assim beneficiar das respetivas deduções. Se uma fatura aparece como pendente, é sinal que a plataforma não sabe qual o setor de atividade. Neste caso o utilizador deverá associá-la manualmente ao setor de atividade correto. Se as faturas, de 2025, ficarem no estado Pendente não serão válidas para o IRS de 2026.

Para validar as suas faturas é tão simples como aceder ao Portal aqui e depois carregar em Complementar informação faturas.

Depois de entrar, no caso das faturas pendentes, é só indicar a atividade de realização da aquisição. É ainda solicitado se a atividade acontece no âmbito da atividade profissional.

Outra das opções é usando o seu smartphone. Neste artigo pode ver todos os procedimentos para esta ação.

“Porquê pedir fatura?”. Esta é a pergunta que as Finanças colocam em grande plano, quando se abre o site. “Quando exige, garante-se que os impostos que pagamos são entregues ao Estado. É um dever de cidadania que aumenta a justiça, contribuindo para o combate à fraude e evasão fiscal. Não é justo pagar mais impostos por existirem contribuintes (cidadãos ou empresas) que não cumprem as suas obrigações fiscais”, responde.