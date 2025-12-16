PornHub é extorquido após hackers roubarem dados de atividade de membros Premium

Eis uma pirataria que deverá embaraçar alguns. Dados de utilizadores da conhecida plataforma de conteúdos para adultos Pornhub foram recentemente roubados. A chantagem passa por divulgar os nomes, e não só, se não for pago o resgate!

O Pornhub é um dos sites mais populares da web mundial e Portugal não é exceção. De acordo com plataformas de análise de mercado, o portal de conteúdos para adultos registou cerca de 16,36 milhões de visitas provenientes do nosso país no passado mês de outubro.

Em vários países da União Europeia, o confronto entre governos e estas plataformas tem-se intensificado, sobretudo devido à intenção de tornar obrigatória a verificação da idade dos utilizadores.

Neste contexto, o simples facto de estas plataformas poderem vir a armazenar dados de identificação dos consumidores já gera forte polémica. A notícia agora divulgada surge, por isso, como mais um fator que dificilmente contribuirá para melhorar a imagem do Pornhub junto do público e das autoridades.

Subscritores do PornHub Premium vítimas de um ataque em massa

A notícia pode ser dolorosa para alguns. Recentemente, falámos do ataque informático que atingiu o prestador de análises web Mixpanel, no passado dia 9 de novembro. O ataque afetou então vários dos seus clientes, entre os quais a OpenAI.

E a empresa de Sam Altman não foi o único grande nome entre as vítimas, já que a Pornhub acaba de anunciar que também foi afetada.

Um incidente recente de cibersegurança envolvendo a Mixpanel, um fornecedor externo de análise de dados, teve repercussões em alguns utilizadores do Pornhub Premium.

Referiu a empresa no final da semana passada, num comunicado.

Históricos, preferências e visualizações dos utilizadores roubados

Como é referido, apenas dados dos subscritores do serviço PornHub Premium estão em causa. A plataforma explicou ainda que já não trabalha com a Mixpanel desde 2021, o que significa que os dados agora na posse dos piratas datam, no máximo, desse ano ou de anos anteriores.

Os criminosos por detrás desta operação seriam o grupo ShinyHunters, que inclui vários hackers franceses. Estes afirmam ter na sua posse 94 GB de dados, incluindo, no total, mais de 200 milhões de registos de informações pessoais.

Os dados roubados incluem os históricos, as preferências e as visualizações dos utilizadores, bem como, nomeadamente… o endereço de e-mail. O suficiente para identificar publicamente um indivíduo.

Esta última informação é importante, uma vez que o grupo ShinyHunters começou, na semana passada, a enviar e-mails de chantagem aos clientes da Mixpanel, entre os quais a Pornhub. Que, por razões comerciais, deverá certamente valorizar muito o anonimato dos seus utilizadores pagantes.