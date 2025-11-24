Black Friday: dicas para aproveitar os melhores negócios sem ser enganado

Entrámos oficialmente na semana da Black Friday e poucas são as marcas que deixam escapar o delírio e até a cegueira que esta data provoca. Ainda que seja um excelente momento para adquirir um ou outro produto, a verdade é que aquilo que parece um negócio imperdível pode ser um engodo estrategicamente desenhado. Ora, deixamos-lhe algumas dicas para que aproveite os descontos, mas não se deixe enganar.

Embora a Black Friday esteja marcada para sexta-feira, dia 28 de novembro, as marcas antecipam os descontos e reforçam a ansiedade daqueles consumidores que procuram tirar o maior proveito das oportunidades.

As campanhas intensas, a pressão do tempo e a ideia de que tudo está a um preço imperdível podem levar os clientes menos atentos a comprar sem analisar bem o produto, o vendedor ou o valor real dos descontos.

À pressão exercida pelas marcas junta-se uma maior atividade fraudulenta: datas como a Black Friday atraem não só consumidores, mas pessoas mal intencionadas, que aproveitam o momento para espalhar sites falsos, bem como anúncios e mensagens enganosas.

Neste cenário, em que o entusiasmo coletivo cria condições para compras impulsivas e fraudes, impera a necessidade de cautela, particularmente online.

5 dicas para não se deixar enganar nesta Black Friday

Analise o histórico dos preços

Apesar de os grandes descontos serem muito apetecíveis, nem sempre representam uma verdadeira poupança. Neste cenário, importa analisar o histórico do preço do produto ao longo das últimas semanas. Afinal, algumas lojas aumentam o valor original pouco antes da Black Friday, criando a ilusão de um grande desconto.

Uma vez que uma comparação simples entre sites ajuda a evitar armadilhas, consulte várias fontes para perceber qual é o preço médio do produto: uma diferença pequena pode ser normal, mas discrepâncias demasiado grandes costumam indicar abusos. No final do artigo, deixamos-lhe dois comparadores de preços.

Verifique a loja onde está a realizar a compra

Com muitas fontes a anunciarem descontos, a partir das redes sociais ou até de e-mails, por exemplo, importa perceber onde está a fazer uma compra.

Antes de qualquer transação, investigue quem está por detrás do website ou da loja que anuncia um desconto. Mais do que isso, procure opiniões recentes, observe padrões nas críticas e confirme se existem reclamações recorrentes.

Recorde que muitas burlas apresentam páginas visualmente apelativas, mas escondem informações essenciais ou apresentam um histórico duvidoso.

Além disso, explore a presença da loja noutras plataformas, pois, quando uma empresa é transparente, costuma manter perfis ativos em várias redes sociais, ou disponibilizar contactos e responder a dúvidas de clientes.

Garanta a segurança dos seus dados

Ao iniciar um processo de compra, garanta que está protegido. Confira se o endereço começa por HTTPS e procure o cadeado ao lado do link, no topo da página. Este tipo de pormenor mostra que a ligação está encriptada e que os seus dados estão, à partida, mais protegidos.

Embora não garanta que a loja seja legítima, reduz significativamente o risco de exposição de informações pessoais.

Opte por métodos de pagamento seguros

Aquando do pagamento, escolha efetuá-lo através de métodos comprovadamente mais seguros, desde cartões virtuais a serviços intermediários, como o PayPal.

Se a loja insistir em transferências bancárias diretas ou métodos que não lhe pareçam seguros, fique alerta, pois pode estar prestes a ser vítima de fraude.

Leia sobre a política de devolução

Antes de efetuar uma compra, procure a secção dedicada às trocas e devoluções, e analise-a. Deverá encontrar informações claras sobre prazos, custos e procedimentos.

Além de haver lojas com políticas pouco claras, nomeadamente em relação a produtos defeituosos, danificados ou errados, há negócios que estabelecem regras específicas para a Black Friday, não permitindo trocas ou devoluções de produtos adquiridos nessa altura.

Comparadores de preços que podem desmascarar oportunidades

Uma das melhores munições para a Black Friday são os comparadores de preços, pois permitem apanhar as lojas que aumentaram os preços de determinados produtos para depois lhes aplicarem um grande desconto e, no final, venderem ao preço que estava fixado antes da promoção.

Um dos comparadores é assinado pela entidade de defesa do consumidor, a DECO, que disponibiliza um portal onde o utilizador pode colocar o link de uma loja online ou o nome da loja e do produto, informando-se sobre a evolução dos preços.

Especificamente desenhado para a Amazon, uma das fontes mais apetecíveis na Black Friday, o The Camelizer ajuda a reconhecer os bons negócios verdadeiros.

Conforme explicámos anteriormente, quando aberta numa página, a extensão exibirá um gráfico com o histórico de preço, por via do qual o utilizador pode explorar a oscilação dos valores associados a determinados produtos, percebendo se o preço que a promoção oferece é, de facto, o mais baixo.

Disponível, também, para outros navegadores, a extensão pode ser muito útil para a Black Friday, bem como para outras alturas de promoções.

Numa época em que somos todos bombardeados com os melhores e mais imperdíveis descontos, aproveite as promoções, mas seja cauteloso e não se deixe enganar!