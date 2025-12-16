Inteligência Artificial: sabe o que é um Transformer?
Um Transformer é um tipo de modelo de Inteligência Artificial (IA) utilizado para analisar, compreender e gerar informação, sobretudo texto, mas também imagens, áudio e vídeo. É uma das tecnologias mais importantes da IA moderna.
Este modelo foi apresentado em 2017 no artigo científico “Attention Is All You Need” e revolucionou a forma como as máquinas processam linguagem natural.
Como funciona um Transformer?
A base do funcionamento de um transformer é o mecanismo de atenção. Este mecanismo permite ao modelo identificar quais as partes mais importantes de um texto ou conjunto de dados, atribuindo maior relevância aos elementos que influenciam o significado global da informação.
Desta forma, o transformer consegue compreender relações entre palavras, frases ou conceitos, mesmo quando estão distantes entre si no texto.
.
O transformer é a base da maioria das soluções modernas de Inteligência Artificial. Ao utilizar mecanismos de atenção, permitem que as máquinas compreendam melhor o contexto e as relações entre dados, tornando a interação entre humanos e tecnologia mais natural e eficiente.
