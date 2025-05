Machine Learning vs Deep Learning: quais as principais diferenças?

Machine Learning e Deep Learning são subáreas da inteligência artificial (IA), mas diferem em complexidade, abordagem e também onde se devem aplicar. Conheça as principais diferenças entre elas.

O Machine Learning (ML) é uma técnica que usa algoritmos para analisar dados, aprender padrões e tomar decisões sem programação explícita. Por exemplo, o sistema de recomendação de vídeos da Netflix usa ML.

Deep Learning (DL) utiliza redes neurais artificiais com múltiplas camadas para aprender de forma autónoma. Exemplo: Reconhecimento facial em smartphones.

Âmbitos de aplicação de ML e DL

No que diz respeito aos dados, o ML funciona bem com dados estruturados e menores volumes. Já o DL, requer grandes volumes de dados. O ML é menos exigente que o DL, no que diz respeito a recursos computacionais. Relativamente à arquitetura, O ML usa algoritmos simples (regressão, árvores de decisão), enquanto o DL recorre a redes neurais profundas com múltiplas camadas.

Enquanto o ML é versátil e eficiente para tarefas específicas com dados organizados, o DL destaca-se em cenários complexos que exigem autonomia na aprendizagem e processamento de grandes volumes de dados. Ambos são complementares, mas a escolha depende do problema, dos recursos disponíveis e da natureza dos dados.