Apple: este recurso do iOS será fundamental para a nova tecnologia de inteligência artificial

A Apple continua a reforçar a aposta na inteligência artificial, preparando uma nova geração de experiências mais contextuais e conscientes do que rodeia o utilizador. No centro dessa estratégia está uma funcionalidade já conhecida, mas que deverá ganhar um papel determinante nos próximos produtos e serviços da empresa: a Visual Intelligence ou Inteligência visual.

Inteligência visual deverá ser central na nova estratégia de IA da Apple

A Apple apresentou ano passado a Visual Intelligence (Inteligência visual), uma funcionalidade-chave da sua plataforma Apple Intelligence. Com ela, é possível utilizar a inteligência artificial da Apple e modelos de linguagem de terceiros para compreender o mundo à sua volta.

Segundo Mark Gurman, da Bloomberg, na newsletter Power On, esta poderá tornar-se a peça central da próxima geração de tecnologia de IA da empresa, numa altura em que o CEO Tim Cook continua a destacar a importância desta funcionalidade.

Durante a primeira apresentação de resultados do ano, Cook revelou quais as quatro funcionalidades de IA mais utilizadas pelos utilizadores de iPhone, sendo que, segundo o próprio, a mais importante é precisamente a Inteligência visual.

Gurman refere que, quando Tim Cook dá especial destaque a uma tecnologia específica, normalmente está a antecipar o rumo da Apple. No passado, falou de tecnologias de sensores antes do lançamento do Apple Watch, ou de realidade aumentada antes da apresentação do Apple Vision Pro.

Apesar de já existir há algum tempo, a Inteligência visual deverá tornar-se ainda mais relevante com a renovação da Siri. A nova versão do assistente virtual deverá chegar por volta do iOS 26.5 ou iOS 27, acompanhada por três novos dispositivos Apple que poderão ser apresentados até ao final do ano.

O que é a Inteligência visual e como vai evoluir

A Inteligência visual permite aprender mais sobre locais e objetos à sua volta. Ao apontar a câmara para algo, é possível adicionar informações de um folheto ao calendário, ligar para um negócio, traduzir conteúdos ou consultar o site de um café.

Com o iOS 26, a Apple reforçou esta funcionalidade com uma nova pesquisa baseada em capturas de ecrã. Ao tirar um screenshot, o sistema sugere funcionalidades semelhantes, permitindo também pesquisar produtos no Google ou Pinterest através de um gesto de seleção, ou colocar questões à Apple Intelligence ou ao ChatGPT com base no objeto destacado.

Agora, Mark Gurman afirma que a Apple pretende melhorar a Inteligência visual com a capacidade de diferenciar itens e ingredientes quando fotografa um prato de comida.

Existem igualmente planos para evoluir as indicações de navegação passo a passo, não apenas indicando a distância até à próxima mudança de direção, mas também mostrando exatamente para onde deve seguir com base em pontos de referência. O sistema poderá ainda lembrar o utilizador de determinados objetos ou locais enquanto caminha.

A Apple pretende também depender cada vez mais dos seus próprios modelos de IA, reduzindo a dependência exclusiva do ChatGPT para responder a perguntas adicionais.

Três novos produtos deverão depender desta tecnologia

Embora estas novas experiências funcionem em modelos de iPhone já compatíveis com a Apple Intelligence, a empresa acredita que a Inteligência visual poderá tornar-se uma parte central de novos óculos inteligentes, AirPods com câmara e um acessório em formato pendente com inteligência artificial.

Segundo Gurman, os óculos inteligentes da Apple irão depender da nova Siri e deverão utilizar materiais mais premium e mais câmaras do que as propostas atuais da Meta.

Algumas dessas câmaras servirão para fotografar e gravar vídeo, enquanto outras funcionarão como sensores visuais do ambiente envolvente.

Já os AirPods com câmaras, também alvo de rumores, deverão recorrer a sensores infravermelhos para compreender o espaço à volta do utilizador, permitindo até controlos realizados no ar. A Inteligência visual será essencial para ambos os produtos.

Por fim, a Apple estará a desenvolver um dispositivo semelhante ao AI Pin. No entanto, ao contrário da Humane, a empresa deverá posicioná-lo como um acessório do iPhone.

Os rumores indicam que terá dimensões próximas de uma AirTag, integrando duas câmaras e três microfones. O dispositivo será capaz de captar conteúdos multimédia e reproduzir áudio através dos seus próprios altifalantes.

Todos estes equipamentos deverão oferecer funcionalidades semelhantes, mas em formatos distintos, permitindo ao utilizador escolher como pretende interagir com esta nova experiência baseada em Inteligência visual.

Embora possam começar a surgir já no final de 2026, o sucesso dependerá da evolução da nova Siri, que deverá recorrer também aos modelos Gemini da Google.