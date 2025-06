Hyundai IONIQ 6 N: veja as primeiras imagens do veículo 100% elétrico de alto desempenho

Após o sucesso do Hyundai IONIQ 5 N, a marca dá mais um passo audaz na sua jornada de eletrificação. Veja as primeiras imagens deste veículo 100% elétrico, com o qual a Hyundai pretende reforçar o compromisso com a condução de alto desempenho.

Sucedendo ao IONIQ 5 N, este próximo modelo promete redefinir, mais uma vez, a experiência de condução da gama N enquanto berlina 100% elétrica de altas prestações.

As primeiras imagens revelam uma silhueta marcante de um familiar de alto desempenho, desenvolvida para garantir estabilidade a alta velocidade através de um intenso trabalho aerodinâmico.

Os guarda-lamas alargados, a postura mais ampla, as jantes em liga leve e um generoso aileron traseiro evidenciam o foco do novo Hyundai IONIQ 6 N na eficiência aerodinâmica e na capacidade dinâmica.

Incorporando os três pilares centrais de performance da gama N - Corner Rascal, Racetrack Capability e Everyday Sports Car - o novo Hyundai IONIQ 6 N está preparado para proporcionar uma experiência de condução entusiasmante e intuitiva.

O Hyundai IONIQ 6 N irá mais uma vez revolucionar o segmento dos veículos elétricos de alto desempenho para proporcionar experiências de condução emocionantes aos nossos fãs.

Afirmou Joon Park, vice-presidente e diretor do N Management Group, explicando que a marca optou "pela estreia do Hyundai IONIQ 6 N no Goodwood Festival of Speed para estar o mais próximo possível dos nossos fãs".

Com o novo IONIQ 6 N, a Hyundai reforça o seu compromisso com o design inovador e a tecnologia revolucionária, ao mesmo tempo que dá continuidade ao legado da marca em termos de inovação de alto desempenho.