iOS 26: crianças têm de obter permissão dos pais para enviar mensagens para novos números

Como parte das novas atualizações dos controlos parentais no iOS 26, anunciadas na WWDC 25, a Apple introduziu uma nova funcionalidade que exige que as crianças obtenham permissão para enviar mensagens de texto para novos números.

Limites de comunicação para contas de crianças

Esta é uma das novas configurações de segurança infantil, incluindo classificações de aplicações com base na idade, que serão introduzidas nos novos sistemas operativos iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe 26, watchOS 26, visionOS 26 e tvOS 26, que serão lançados neste outono, anunciou a Apple.

A nova funcionalidade, chamada "Limites de Comunicação", (parte das Contas Infantis) oferece aos pais a capacidade de gerir as comunicações dos seus filhos nas apps Mensagens, FaceTime, Chamadas e Contactos do iCloud.

As crianças devem enviar uma solicitação aos pais quando quiserem entrar em contacto com um novo número, e os pais podem então dar a aprovação com um único clique. Os programadores podem incluir a nova funcionalidade em aplicações de terceiros, através do Permission Kit da Apple.

Outra nova funcionalidade virada para crianças é a classificação mais detalhada por idade das aplicações, para ajudar os pais a decidir quais são seguras para os filhos usarem. Até ao final de 2025, essas classificações serão expandidas para cinco categorias, incluindo três para adolescentes: 13+, 16+ e 18+.

Quando os pais definem restrições de conteúdo para aplicações, as que excedem essas restrições não aparecem na App Store.

A Apple já emprega funcionalidades de segurança como filtros de conteúdo da web e restrições de apps para crianças menores de 13 anos, mas agora aplicará proteções "semelhantes e adequadas à idade" para adolescentes entre 13 e 17 anos. A empresa também permitirá que os pais informem a faixa etária da criança sem revelar sua data de nascimento exata.

Por fim, a ferramenta Communication Safety foi expandida para intervir quando deteta nudez em videochamadas do FaceTime e irá desfocar a nudez em álbuns partilhados na app Fotografias.

