iOS 18.6 já disponível para iPhone: saiba o que há de novo

Apesar da Apple estar já com a beta 4 do iOS 26, a versão oficial para todos ainda é o iOS 18. Como tal, a empresa lançou agora o iOS 18.6. O que há de novo?

A Apple lançou oficialmente o iOS 18.6 para todos os utilizadores de iPhone compatíveis.

Esta atualização, embora não traga grandes inovações visuais, reforça a estabilidade do sistema, corrige falhas críticas e prepara o caminho para o futuro lançamento do iOS 26.

Foco na estabilidade e correções essenciais

O iOS 18.6 centra-se, acima de tudo, em melhorias de desempenho e correções de segurança.

A Apple não introduziu novas funcionalidades de destaque, mas otimizou vários processos internos, nomeadamente relacionados com:

Maior fiabilidade na sincronização com iCloud;

Correções de falhas em apps nativas como Mensagens, Mail e Saúde;

Melhor compatibilidade com acessórios de terceiros, incluindo dispositivos de casa inteligente;

Atualizações importantes de segurança para proteger os dados dos utilizadores.

Esta versão é particularmente recomendada para quem detetou instabilidade nas últimas versões beta ou oficiais do iOS 18.

Além do que está mencionado nas notas oficiais da Apple, o iOS 18.6 também inclui mais alterações na experiência da App Store para utilizadores na União Europeia.

De acordo com o site da Apple:

O iOS 18.6 e o iPadOS 18.6 oferecem uma experiência de utilizador atualizada na UE para a instalação de uma loja de aplicações alternativa a partir do site de um programador.

O iOS 18.6 e o iPadOS 18.6 oferecem uma experiência de utilizador atualizada na UE para a instalação de uma aplicação a partir do site de um programador.

Compatibilidade e como instalar

O iOS 18.6 está disponível para todos os iPhones compatíveis com o iOS 18, o que inclui modelos a partir do iPhone XR.

Para instalar, basta aceder a Definições > Geral > Atualização de software e seguir as instruções apresentadas.

A Apple deverá agora concentrar os seus esforços nas versões de testes do iOS 19, previsto para ser lançado no outono, com novidades significativas ao nível da inteligência artificial e personalização do sistema.

Como nota de rodapé, importa salientar que a Apple lançou também a versão final do tvOS 18.6, visionOS 2.6, watchOS 11.6 e macOS Sequoia 15.6.