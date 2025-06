Revelados cerca de 30 minutos de Dying Light: The Beast

Foram recentemente reveladas novas imagens para Dying Light: The Beast. Num trailer com mais de 30 minutos, os jogadores podem antecipar o que os espera neste próximo capitulo da série de terror.

A Techland Games revelou recentemente um trailer com cerca de 30 minutos de Dying Light: The Beast, o próximo jogo da série de survival horror.

A ação do jogo decorre em Castor Woods, um local infestado por zombies. Tal como nos jogos anteriores, os mortos-vivos são lentos durante o dia mas tornam-se bem mais ativos e perigosos com o aparecimento da luz e é neste puro cenário de terror que o jogador terá de sobreviver, enquanto percorre livremente todo este território.

Dying Light: The Beast apresenta uma combinação de mundo aberto e livre de exploração com survival horror, apimentados com elementos de parkour e entusiasmante momentos de condução 4x4.

Com gráficos de última geração, a decadência de Castor Woods nunca foi tão bela anteriormente, enquanto o ciclo de dia e noite impacta não apenas a componente visual, mas toda a jogabilidade.

Nem só de lutas contra zombies, Dying Light: The Beast se refere. Numa narrativa muito própria, é-nos convidado a perceber no jogo que o nosso herói não só vai ter de lutar contra um mundo infestado de zumbis, mas também ele próprio apresenta um conflito interior entre aquilo que ainda é, um homem e aquilo que tem dentro de si à espera para sair, uma fera.

Segundo a Techland, o jogo consiste numa experiência mais compacta, sendo mais curto que Dying Light e Dying Light 2. De acordo com Tymon Smektala, diretor da Techland, a decisão de trazer Crane (o protagonista principal) de regresso, foi recebida com entusiasmo dentro do estúdio.

Crane, que surge "mais velho e movido por um forte desejo de vingança". Com ADN de humano e de zombie, o jogador terá de controlar a besta interior que Crane possui e tentar manter o que resta da sua humanidade, numa senda de vingança do homem que provocou tudo isso.

O jogo conta ainda com uma maior pressão sobre a componente de survival, levando os jogadores a terem de lutar efetivamente pela sua sobrevivência e onde a cada momento, cada recurso conta e o seu uso tem de ser bem medido. Preparem-se portanto, para um jogo que, a avaliar pelas palavras da Techland, será exigente e no qual o jogador terá uma constante sensação de estar a correr atrás do prejuízo.

Dying Light: The Beast será lançado em 22 de agosto de 2025 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.