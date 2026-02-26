Consolas Xbox recebem streaming a 1440p e outras várias melhorias

A Microsoft revelou recentemente um conjunto de atualizações para o ecossistema Xbox, destacando-se a melhoria na resolução do streaming e ajustes na interface para PC e dispositivos portáteis. Estas novidades surgem num momento de transição na liderança da divisão de videojogos da empresa.

Transmissão em alta definição chega à Xbox

A Microsoft confirmou que os subscritores do Xbox Game Pass Ultimate já podem usufruir de transmissões de jogos a 1440p diretamente nas suas consolas. Esta melhoria de resolução e de "bitrate" abrange não só as modernas Xbox Series X e Series S, mas também as consolas da geração anterior, como a Xbox One X e a Xbox One.

Importa salientar que, desde o início de 2025, esta funcionalidade de "cloud gaming" permite também jogar títulos que os utilizadores possuam na sua biblioteca pessoal, mesmo que não façam parte do catálogo fixo do serviço.

Até agora, o suporte para 1440p estava limitado a browsers web, à aplicação para PC e a modelos selecionados de televisores da Samsung, LG e dispositivos Fire TV.

Mudança histórica na Microsoft Gaming

Para além das melhorias visuais no streaming, a Microsoft introduziu refinamentos na aplicação Xbox para Windows. A interface passa agora a contar com sons de navegação quando operada através de um comando, proporcionando uma experiência mais intuitiva e responsiva.

No que diz respeito ao hardware portátil, especificamente para os modelos ASUS ROG Ally e Ally X, foram implementadas facilidades na formatação de cartões microSD e atualizações de controladores (drivers). Estas medidas procuram garantir uma maior compatibilidade e fluidez em diversos títulos disponíveis na plataforma.

O anúncio destas novidades técnicas coincide com uma fase de agitação interna na marca. Phil Spencer, que durante anos foi o rosto da divisão de jogos, confirmou a sua reforma na passada sexta-feira. O cargo de CEO da Microsoft Gaming será agora ocupado por Asha Sharma, que transitou da presidência da divisão CoreAI da empresa.

Embora a comunidade de gamers apresente opiniões divergentes sobre o impacto desta substituição, a entrada de uma especialista em inteligência artificial (IA) sugere que a estratégia da Xbox poderá passar por transformações profundas nos próximos tempos.

