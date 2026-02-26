Windows 11 Pro por 12,25€ e Office 2021 Pro Plus por 30,25€? Conheça a campanha especial

Se há atualização que se nota logo no dia a dia, é a combinação “sistema operativo + produtividade”: um PC bem afinado, com software atual e sem atritos, tende a ser mais rápido, mais previsível e (sobretudo) mais simples de manter. Na Software Special Sale da Godeal24, o destaque vai para Windows 11 Pro e Office 2021 Pro Plus, com preços em campanha e bundles que permitem resolver “Windows + Office” de uma só vez — por exemplo, o bundle Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus.

Porquê esta combinação continua a ser a mais procurada

O objetivo é simples: ter um sistema moderno (Windows 11) e uma suite de produtividade sólida (Office 2021) sem depender de subscrições. Para trabalho, estudos ou uso misto, esta combinação cobre tarefas essenciais — documentos, folhas de cálculo, apresentações e email — com um sistema operativo atual e preparado para aplicações recentes.

Office 2021 Pro Plus: produtividade “clássica” sem mensalidades

O Office 2021 Pro Plus é uma escolha comum quando se pretende um pacote completo de produtividade com instalação direta e utilização continuada. Na campanha, existem opções para 1 PC e packs para vários PCs, que reduzem o custo por equipamento.

Windows 11 Pro por 12,25€ (e packs para vários PCs)

O Windows 11 Pro aparece na campanha com um preço muito baixo face ao habitual no mercado, e existem ainda variantes LTSC/IoT LTSC e packs multi-chave para cenários com vários equipamentos.

Bundles com desconto adicional (cupão SGO62)

Dicas práticas: como instalar e ativar Windows 11 e Office 2021

1) Antes de começar (3 checks que evitam chatices)

Cópia de segurança: guardar documentos importantes num disco externo ou cloud antes de mexer no sistema.

guardar documentos importantes num disco externo ou cloud antes de mexer no sistema. Requisitos do Windows 11: confirmar compatibilidade do PC (TPM, Secure Boot e recursos básicos).

confirmar compatibilidade do PC (TPM, Secure Boot e recursos básicos). Versões corretas: instalar exatamente a edição correspondente à chave digital adquirida (evita erros de ativação).

2) Instalar o Windows 11 (resumo objetivo)

Usar a ferramenta oficial da Microsoft para criar uma pen USB de instalação.

Iniciar o PC pela pen USB, seguir o assistente e concluir a instalação.

No fim, introduzir a chave digital em Definições > Sistema > Ativação.

3) Instalar o Office 2021 (sem rodeios)

Transferir o instalador do Office 2021 e concluir a instalação.

Ao abrir Word/Excel pela primeira vez, introduzir a chave digital quando for solicitado.

Se surgir erro, validar (i) data/hora do sistema, (ii) reinício do PC e (iii) correspondência da edição instalada com a chave digital.

Nota: em ambientes profissionais, é recomendável registar internamente as chaves digitais por PC (inventário básico) para simplificar reinstalações e auditorias.

