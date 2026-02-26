Windows 11 Pro por 12,25€ e Office 2021 Pro Plus por 30,25€? Conheça a campanha especial
Se há atualização que se nota logo no dia a dia, é a combinação “sistema operativo + produtividade”: um PC bem afinado, com software atual e sem atritos, tende a ser mais rápido, mais previsível e (sobretudo) mais simples de manter. Na Software Special Sale da Godeal24, o destaque vai para Windows 11 Pro e Office 2021 Pro Plus, com preços em campanha e bundles que permitem resolver “Windows + Office” de uma só vez — por exemplo, o bundle Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus.
Porquê esta combinação continua a ser a mais procurada
O objetivo é simples: ter um sistema moderno (Windows 11) e uma suite de produtividade sólida (Office 2021) sem depender de subscrições. Para trabalho, estudos ou uso misto, esta combinação cobre tarefas essenciais — documentos, folhas de cálculo, apresentações e email — com um sistema operativo atual e preparado para aplicações recentes.
Office 2021 Pro Plus: produtividade “clássica” sem mensalidades
O Office 2021 Pro Plus é uma escolha comum quando se pretende um pacote completo de produtividade com instalação direta e utilização continuada. Na campanha, existem opções para 1 PC e packs para vários PCs, que reduzem o custo por equipamento.
Office em campanha (preços e links)
|Produto
|Preço
|Office 2021 Pro Plus Key - 1 PC
|30.25€
|Office 2021 Home and Business for Mac
|46.99€
|Office 2021 Pro Plus Key - 2 Keys
|58.5€ (Only 29.25€/Key)
|Office 2021 Pro Plus Key - 3 Keys
|79.25€ (Only 26.42€/Key)
|Office 2021 Pro Plus Key - 5 PCs
|127.25€ (Only 25.45€/PC)
|Office 2019 Pro Plus Key - 1 PC
|24.75€
|Office 2019 Home and Business for Mac
|39.29€
|Office 2016 Pro Plus Key - 1 PC
|18.29€
|Office 2024 Home for PC/Mac
|139.99€
|Office 2024 Home and Business for PC/Mac
|149€
Multi-packs (Office 2021)
- Office 2021 Pro - 50 Keys – 1250€ (25€/Key)
- Office 2021 Pro - 100 Keys – 2400€ (24€/Key)
Windows 11 Pro por 12,25€ (e packs para vários PCs)
O Windows 11 Pro aparece na campanha com um preço muito baixo face ao habitual no mercado, e existem ainda variantes LTSC/IoT LTSC e packs multi-chave para cenários com vários equipamentos.
Windows em campanha (preços e links)
- Win 11 Professional Key – 12.25€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC - 1 PC – 12.80€
- Win 11 Enterprise 2024 IoT LTSC - 1 PC – 12.88€
- Win 11 Professional - 2 Keys – 24.25€ (12.13€/Key)
- Win 11 Professional - 3 Keys – 35.25€ (11.75€/Key)
- Win 11 Professional - 5 Keys – 53.25€ (10.65€/Key)
- Win 11 Home Key – 12.15€
- Win 10 Professional Key – 8.25€
- Win 10 Home Key – 8.15€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC - 1 PC – 12.25€
- Win Server 2025 Standard – 30.99€
- Win Server 2025 Datacenter – 31.99€
Multi-packs (Windows 11)
- Win 11 Pro - 50 keys – 400€ (8€/Key)
- Win 11 Pro - 100 keys – 750€ (7.5€/Key)
- Win 11 Home - 50 keys – 389€ (7.59€/Key)
- Win 11 Home - 100 Keys – 699€ (6.99€/Key)
Bundles com desconto adicional (cupão SGO62)
Para quem pretende resolver “Windows + Office” numa única compra, estes são os bundles indicados na campanha:
- Win 11 Pro + Office 2021 Pro Plus Bundle – 41.29€
- Win 11 Pro + Office 2019 Pro Plus Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + Office 2021 Pro Plus Bundle – 40.99€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle – 40.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC + Office 2021 Pro Plus - Bundle – 39.99€
- Visio Professional 2024 - 1 PC – 32.99€
- Project Professional 2024 - 1 PC – 35.99€
Dicas práticas: como instalar e ativar Windows 11 e Office 2021
1) Antes de começar (3 checks que evitam chatices)
- Cópia de segurança: guardar documentos importantes num disco externo ou cloud antes de mexer no sistema.
- Requisitos do Windows 11: confirmar compatibilidade do PC (TPM, Secure Boot e recursos básicos).
- Versões corretas: instalar exatamente a edição correspondente à chave digital adquirida (evita erros de ativação).
2) Instalar o Windows 11 (resumo objetivo)
- Usar a ferramenta oficial da Microsoft para criar uma pen USB de instalação.
- Iniciar o PC pela pen USB, seguir o assistente e concluir a instalação.
- No fim, introduzir a chave digital em Definições > Sistema > Ativação.
3) Instalar o Office 2021 (sem rodeios)
- Transferir o instalador do Office 2021 e concluir a instalação.
- Ao abrir Word/Excel pela primeira vez, introduzir a chave digital quando for solicitado.
- Se surgir erro, validar (i) data/hora do sistema, (ii) reinício do PC e (iii) correspondência da edição instalada com a chave digital.
Nota: em ambientes profissionais, é recomendável registar internamente as chaves digitais por PC (inventário básico) para simplificar reinstalações e auditorias.
Outras ferramentas em promoção
- Ashampoo PDF Pro 5 – 29.99€
- Ashampoo Backup Pro 27 – 9.99€
- IObit Driver Booster 13 – 17.69€
- Adguard - 3 Devices - Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager - 1 PC / Lifetime – 21.99€
- >>> Get More Tools
