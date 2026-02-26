O Kali Linux é conhecido pelas suas ferramentas de segurança e testes de intrusão, mas também pode ser uma excelente base para desenvolvimento em Python. O que é preciso para programar em Python no Kali Linux?

Muitas das ferramentas de cibersegurança disponíveis na distribuição são escritas precisamente em Python. No entanto para quem quiser programar saiba o que precisa. Na verdade não precisa de quase nada.

Python já vem instalado? Sim

Na maioria das instalações do Kali, o Python 3 já está disponível por omissão.

python3 --version python3 --version

Se não tiver instalado, use os seguintes comandos:

sudo apt update sudo apt install python3 python3-pip sudo apt update sudo apt install python3 python3-pip

Criar e executar o primeiro programa em Python

Criar um ficheiro

nano hello.py nano hello.py

Exemplo simples:

print ( "Olá, Kali Linux!" ) print("Olá, Kali Linux!")

Guardar e executar:

python3 hello.py python3 hello.py

Tornar o script executável (modo “Linux”)

Uma das vantagens de trabalhar em Linux é poder transformar scripts em executáveis.

No topo do ficheiro:

#!/usr/bin/env python3 #!/usr/bin/env python3

Depois, atribuir permissões de execução

chmod +x hello.py . / hello.py chmod +x hello.py ./hello.py

Criar ambientes virtuais (boa prática)

Mesmo no Kali, é recomendável isolar projetos.

Criar ambiente virtual:

python3 -m venv proj1 python3 -m venv proj1

Ativar

source venv / bin / activate source venv/bin/activate

Instalar bibliotecas (exemplo de instalação da biblioteca requests)

pip install requests pip install requests

Sair do ambiente virtual

deactivate deactivate

A criação de ambientes virtuais evita conflitos entre ferramentas do sistema e projetos pessoais, algo especialmente importante numa distro focada em segurança.

Editores (IDE) recomendados

Pode programar diretamente no terminal (nano, vim), mas para maior produtividade:

Visual Studio Code

PyCharm

Geany

O VS Code, por exemplo, integra depuração, gestão de ambientes virtuais e extensões específicas para Python.

O Kali Linux foi concebido para testes de segurança, não como ambiente de produção ou workstation para uso diário. No entanto, os passos aqui indicados podem ser usados, por exemplo, em distribuições como o Ubuntu ou Mint. Experimentem.