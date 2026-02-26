O que é preciso para programar em Python no Kali Linux?
O Kali Linux é conhecido pelas suas ferramentas de segurança e testes de intrusão, mas também pode ser uma excelente base para desenvolvimento em Python. O que é preciso para programar em Python no Kali Linux?
Muitas das ferramentas de cibersegurança disponíveis na distribuição são escritas precisamente em Python. No entanto para quem quiser programar saiba o que precisa. Na verdade não precisa de quase nada.
Python já vem instalado? Sim
Na maioria das instalações do Kali, o Python 3 já está disponível por omissão.
python3 --version
Se não tiver instalado, use os seguintes comandos:
sudo apt update sudo apt install python3 python3-pip
Criar e executar o primeiro programa em Python
Criar um ficheiro
nano hello.py
Exemplo simples:
print("Olá, Kali Linux!")
Guardar e executar:
python3 hello.py
Tornar o script executável (modo “Linux”)
Uma das vantagens de trabalhar em Linux é poder transformar scripts em executáveis.
No topo do ficheiro:
#!/usr/bin/env python3
Depois, atribuir permissões de execução
chmod +x hello.py ./hello.py
Criar ambientes virtuais (boa prática)
Mesmo no Kali, é recomendável isolar projetos.
Criar ambiente virtual:
python3 -m venv proj1
Ativar
source venv/bin/activate
Instalar bibliotecas (exemplo de instalação da biblioteca requests)
pip install requests
Sair do ambiente virtual
deactivate
A criação de ambientes virtuais evita conflitos entre ferramentas do sistema e projetos pessoais, algo especialmente importante numa distro focada em segurança.
Editores (IDE) recomendados
Pode programar diretamente no terminal (nano, vim), mas para maior produtividade:
- Visual Studio Code
- PyCharm
- Geany
O VS Code, por exemplo, integra depuração, gestão de ambientes virtuais e extensões específicas para Python.
O Kali Linux foi concebido para testes de segurança, não como ambiente de produção ou workstation para uso diário. No entanto, os passos aqui indicados podem ser usados, por exemplo, em distribuições como o Ubuntu ou Mint. Experimentem.