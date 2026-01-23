Android, Linux e Windows 11 no smartphone: o NexPhone trata disso

O NexPhone chegou finalmente, 14 anos após o anúncio original. Espera-se que o invulgar smartphone seja enviado aos clientes ainda este ano e com tudo o que prometia. O NexPhone consegue correr Android, Linux e até no Windows 11 de forma nativa, podendo até substituir um PC de secretária.

NexPhone é uma promessa com muitos anos

A última vez que se falou do NexPhone foi em 2012, pelo que foram necessários 14 anos para que o conceito original fosse concretizado. Embora a base para portátil e tablet já não faça parte do produto final, a ideia central continua a ser a mesma. O NexPhone foi concebido para substituir tanto o smartphone como o PC de secretária.

Para ser mais exato, o NexPhone pode ser utilizado em qualquer lugar como um smartphone Android, mas o dispositivo versátil pode ser usado com o Windows 11 ou o Linux após um reinício. O NexPhone oferece ainda uma interface de utilizador dedicada para smartphone para o Windows 11 que se assemelha muito ao Windows Phone.

Quando um monitor externo é ligado, o dispositivo deve ser um substituto completo do PC. Para garantir que o Windows 11 corre sem problemas, a Nex Computer optou pelo Qualcomm QCM6490que suporta oficialmente o Windows em ARM. Este chipset é baseado no Snapdragon 778G com quatro núcleos de desempenho ARM Cortex-A78 e quatro núcleos de eficiência Cortex-A55, o que deverá resultar num desempenho moderado.

Android, Linux e Windows 11 no smartphone

Como resultado, o NexPhone é adequado principalmente para utilizadores de PC menos exigentes que utilizam o computador para tarefas de escritório e da Web. Como alternativa ao Windows 11, o telefone pode executar o Debian. Além disso, o NexPhone apresenta um design invulgar com um chassis fortemente arredondado e uma câmara circular que também possui um altifalante.

O restante hardware é comparável aos smartphones de gama média acessíveis. O NexPhone está equipado com um painel IPS de 6,58 polegadas com uma resolução de 2403 x 1.080 pixels e uma taxa de atualização de 120 Hz, 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento que pode ser expandido através de microSD.

Hardware que chega para todos os fins

Com uma espessura de 1,3 centímetros e um peso de 256 gr, o smartphone é muito grosso e pesado, mas também é resistente à água. Enquanto isso, a bateria de 5.000mAh suporta carregamento sem fios, e o dispositivo invulgar apresenta uma câmara selfie de 10MP, uma câmara principal de 64MP e uma câmara ultra grande angular de 13MP.

O NexPhone já pode ser encomendado na loja online oficial do fabricante. O smartphone custa 549 dólares e é necessário um depósito de 199 dólares. Os restantes 350 dólares, bem como as possíveis taxas e envio, serão devidos no momento da entrega, no terceiro trimestre de 2026.

O envio para Portugal e outros países europeus está disponível. Além do smartphone, os compradores receberão um hub USB-C que expande o smartphone com duas portas USB-C, duas portas USB-A e uma porta HDMI.