Aulas na Escola de Condução? Agora vai poder aprender a conduzir “em casa”
O Governo português aprovou esta quinta-feira, 22 de janeiro de 2026, um novo regime legal que permite aprender a conduzir com um tutor, como alternativa às aulas práticas tradicionais nas escolas de condução.
Agora vai poder aprender a conduzir com um tutor
A medida faz parte de um pacote de alterações às regras para tirar a carta de condução da categoria B (automóveis ligeiros até 3.500 kg e até nove lugares).
O modelo introduz uma figura até agora pouco usada em Portugal: o tutor. Em vez de ter todas as aulas práticas com um instrutor profissional de uma escola de condução, o aluno poderá optar por:
- Ter aulas práticas com um tutor registado (por exemplo, um pai, mãe ou outro familiar) que o acompanhe na prática da condução, em locais especificos para o efeito.
- Manter inscrição numa escola de condução, que pode avaliar se o candidato precisa de aulas complementares com instrutor profissional.
O Governo garante que este regime alternativo respeita as exigências de segurança rodoviária, sem retirar o papel central das escolas de condução ou do exame final oficial.