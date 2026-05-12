OPPO junta-se à Meta para resolver o grande problema do Instagram no Android

Com as redes sociais a serem cada vez mais importantes, os utilizadores querem o máximo da realidade das imagens e vídeos que captam e carregam. No Android há um problema identificado com o Instagram, mas agora a OPPO e a Meta querem tornar isso passado. Descubra como!

OPPO junta-se à Meta para resolver um problema

Durante anos, os criadores de conteúdos e o público em geral, notaram uma diferença fundamental entre o envio de vídeos para o Instagram a partir de um dispositivo iOS e de um dispositivo Android. A qualidade é melhor no dispositivo da Apple. Isto não se deve às especificações técnicas das câmaras ou à contagem de pixéis, mas sim à taxa de bits e à sua otimização durante o envio do conteúdo para a plataforma.

Uma colaboração entre a Oppo e a Meta pretende reduzir a distância entre o iOS e o Android no que diz respeito à partilha de vídeos nesta rede social. E quem possui um determinado dispositivo está com sorte. Querem otimizar o processo de partilha de vídeos no Instagram a partir de dispositivos Android. Isto passa por ajustar a quantidade de dados que um vídeo utiliza para que seja melhor reproduzido sem ocupar espaço de armazenamento excessivo.

Segundo é revelado, a colaboração entre a Oppo e a Meta permite que os vídeos captados pelos utilizadores do Oppo Find X9 Ultra mantenham uma qualidade muito mais próxima da gravada pela câmara do dispositivo. Isto sem perda de informação durante o upload para o Instagram. Por outras palavras, o que o utilizador vê ao gravar com o dispositivo e o que publica na rede social tem uma qualidade muito superior à anterior.

Melhorar vídeo carregado no Instagram no Android

E a chave para isso, como já referimos anteriormente, está na otimização da taxa de bits. A razão é a seguinte: a resolução define quantos pixéis compõem a imagem, enquanto a taxa de bits determina o nível de informação e detalhe que o vídeo pode exibir.

Assim, ao otimizar o processo de carregamento de vídeo para o Instagram, a Oppo e a Meta atingem um objetivo crucial. Manter uma taxa de bits significativamente mais elevada ao enviar o vídeo para a plataforma de redes sociais.

Para já, a referência a este avanço no panorama Android em relação à qualidade dos vídeos enviados para o Instagram apenas menciona o Oppo Find X9 Ultra. Claro que marcas como a Samsung já o tenham referido como um objetivo importante. Terá de se esperar para ver nos próximos tempos se esta solução poderá chegar a mais marcas e diminuir a antiga diferença entre o iOS e o Android no que diz respeito aos vídeos publicados no Instagram.