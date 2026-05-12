Por que motivo Amesterdão proibiu publicidade a produtos de carne no espaço público?

Primeiro, Amesterdão não proibiu a publicidade a carne "porque os muçulmanos ficam ofendidos". Depois, a decisão da capital europeia não inclui apenas hambúrgueres, mas também carros a gasolina e companhias aéreas.

Desde 1 de maio, outdoors, paragens de autocarro e estações de metro da capital dos Países Baixos deixaram de exibir anúncios a hambúrgueres, voos ou carros a gasolina.

A medida pioneira está a dividir opiniões, e chegou ao debate político português pela porta da desinformação.

Uma decisão inédita

A câmara municipal de Amesterdão aprovou, em janeiro de 2026, com 27 votos a favor e 17 contra, aquela que é considerada a decisão mais arrojada de uma capital mundial em matéria de publicidade e clima: a proibição total de anúncios públicos a carne e a produtos de combustíveis fósseis.

Impulsionada pelo Partido pelos Animais e pelo GroenLinks (Esquerda Verde), a medida entrou em vigor no início deste mês e abrange os seguintes espaços:

1350 painéis em paragens de autocarro;

225 ecrãs nas estações de metro;

470 outdoors nos passeios da cidade.

Onde antes surgiam anúncios a hambúrgueres, SUV, voos low-cost e cruzeiros, aparecem agora cartazes do Rijksmuseum e concertos de piano.

A lógica por detrás da decisão parte de uma tensão que o psicólogo comportamental Reint Jan Renes, investigador de sustentabilidade urbana, descreve com clareza, segundo citado pela DW:

Temos esta cidade antiga muito, muito bonita, e tens mesmo de olhar para além de todos aqueles cartazes que tentam vender-te alguma coisa.

Para os políticos que aprovaram a medida, a incoerência é ainda mais profunda, tendo Anneke Veenhoff, do partido GroenLinks, questionado: "Se queres liderar nas políticas climáticas e alugares as tuas paredes exatamente ao oposto, o que estás a fazer?"

Os objetivos do município são, por isso, a neutralidade carbónica até 2050 e a redução para metade do consumo de carne no mesmo período.

O manual do tabaco aplicado ao clima

Amesterdão não partiu do zero nem inventou a roda. A apenas 18 km de distância, Haarlem foi, em 2022, a primeira cidade do mundo a anunciar uma proibição alargada de publicidade a carne em espaços públicos, que entrou em vigor em 2024.

Depois, Utrecht, Haia e Nijmegen seguiram-se com medidas semelhantes, e França tornou-se o primeiro país a aprovar legislação nacional que proíbe publicidade a produtos de energia fóssil.

Entretanto, Estocolmo seguirá o exemplo de Amesterdão ainda este verão, e mais de 50 cidades em todo o mundo, de Sydney a Florença, passando por Edimburgo e Sheffield, já têm ou estão a avançar para proibições semelhantes.

O paralelismo com o tabaco é deliberado e sustentado por dados. Uma revisão de estudos globais sobre proibições de publicidade ao tabaco concluiu que essas políticas estavam associadas a uma probabilidade 20% menor de ser fumador e a um risco 37% inferior de alguém começar a fumar pela primeira vez.

No campo dos combustíveis fósseis, os investigadores da Greenpeace dos Países Baixos e do New Weather Institute estimaram que os anúncios a carros e companhias aéreas na União Europeia (UE), apenas em 2019, poderiam ser responsáveis por até 122 milhões de toneladas de emissões de gases com efeito de estufa, mais do que a Bélgica emite num ano inteiro.

O que vemos no espaço público é o que consideramos normal na nossa sociedade. E não acho normal ver animais mortos em outdoors.

Opinou Hannah Prins, advogada e ativista, conforme citado pela BBC.

Liberdade ou paternalismo?

Apesar dos objetivos, as críticas não tardaram. A Associação Neerlandesa da Carne classificou a medida como "uma forma indesejável de influenciar o comportamento dos consumidores", argumentando que a carne "fornece nutrientes essenciais e deve permanecer visível e acessível".

A JCDecaux, maior operadora mundial de publicidade exterior, tentou fazer pressão contra a proibição antes de esta entrar em vigor, alertando para as "consequências financeiras e jurídicas de largo alcance".

Por sua vez, associações do setor turístico chegaram mesmo a processar Haia pelo mesmo tipo de medida em 2024, invocando violação da liberdade de expressão e conflito com o direito comercial da UE, argumentos que um tribunal neerlandês rejeitou na totalidade.

Na altura, decidiu que os interesses comerciais dos anunciantes não se sobrepõem aos interesses gerais de saúde dos cidadãos.

Toda a gente pode tomar as suas próprias decisões, mas estamos a tentar impedir que as grandes empresas nos digam constantemente o que precisamos de comer e comprar. De certa forma, estamos a dar mais liberdade às pessoas, porque podem fazer as suas próprias escolhas.

Disse Anke Bakker, do Partido pelos Animais e impulsionadora da medida em Amesterdão, rejeitando as acusações de paternalismo.

A proibição tem, no entanto, limitações reconhecidas:

Não abrange propriedade privada;

Permite publicidade limitada junto às instalações dos próprios lojistas;

Deixa completamente intocados os espaços digitais, onde a esmagadora maioria da publicidade acontece hoje em dia.

Em Portugal, a desinformação chegou primeiro

O debate chegou, também, a Portugal, mas pela porta da desinformação. Através das redes sociais, André Ventura, líder do Chega, partilhou um vídeo em que afirmava que Amesterdão tinha proibido a publicidade a carne "porque os muçulmanos ficam ofendidos" e porque "como eles não comem carne, não querem que mais ninguém coma carne nem gostam de ver publicidade a carne".

A informação falsa foi classificada pelo Polígrafo e o Público como desinformação: a proibição foi aprovada por razões estritamente ambientais e climáticas, sem qualquer relação com motivos religiosos ou culturais.

Apesar disso, o tema tem um eco legítimo em Portugal. Em fevereiro de 2026, a associação ambiental Zero e o Conselho Português de Saúde e Ambiente dirigiram uma carta aberta à Associação Nacional de Municípios Portugueses.

No documento, apelaram à proibição de publicidade a combustíveis fósseis nos espaços públicos e pediram apoio técnico e jurídico às autarquias que queiram avançar com medidas semelhantes.

Os autores argumentaram que este tipo de intervenção "ajuda a desnormalizar produtos e serviços incompatíveis com os objetivos climáticos".

Uma mudança que veio para ficar?

Apesar de os dados diretos sobre a eficácia da medida serem ainda escassos, o professor Jan Willem Bolderdijk, da Universidade de Amesterdão, enquadra a discussão numa perspetiva de longo prazo.

Adotámos um estilo de vida relativamente intensivo em carbono, e esse estilo de vida foi em parte normalizado e criado pela publicidade, que ao longo de décadas nos fez sentir que só podemos ser felizes se voarmos ou andarmos em navios de cruzeiro.

Segundo Bolderdijk, não se devem esperar milagres imediatos, pois "demorou décadas para que estas normas de consumo emergissem".

Contudo, as proibições de publicidade são uma peça essencial de um conjunto mais vasto de intervenções necessárias para descarbonizar as sociedades.

A epidemiologista Joreintje Mackenbach, do Amsterdam University Medical Center, descreve a iniciativa como "uma experiência natural fantástica para observar", recordando que um estudo sobre a proibição de publicidade a alimentos não saudáveis no Metro de Londres em 2019 concluiu que levou a uma redução das compras desses produtos.

Para quem caminhar, daqui em diante, pelas ruas de Amesterdão, o efeito mais imediato será já visível: onde antes havia um hambúrguer suculento ou um voo a 19 euros para Berlim, há agora um concerto de piano.