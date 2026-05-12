WhatsApp Plus chega também ao iPhone! Descubra o que recebe por 2,49€

O WhatsApp começou a disponibilizar um novo plano de subscrição chamado WhatsApp Plus para utilizadores de iPhone. É uma opção paga que acrescenta funcionalidades únicas de personalização e organização dentro da app. A nova funcionalidade está atualmente disponível para um número limitado de utilizadores iOS e chegará gradualmente a mais contas nas próximas semanas.

O iPhone também recebe o WhatsApp Plus

O novo serviço não substitui a versão tradicional do WhatsApp nem bloqueia qualquer função básica. Os utilizadores da versão gratuita continuarão a ter acesso total a mensagens, chamadas, videochamadas e chats de grupo, sem restrições. O WhatsApp Plus foi concebido como uma subscrição opcional focada na adição de ferramentas "premium" para aqueles que desejam personalizar ainda mais a sua experiência de utilizador.

De acordo com os testes iniciais detectados na versão 26.17.74 do WhatsApp para iPhone, o preço na Europa parece estar fixado nos 2,49 euros por mês, embora a empresa possa ainda ajustar os valores antes de um lançamento global mais alargado. Entre as funcionalidades exclusivas mais marcantes estão os novos temas de cor para a aplicação .

Os subscritores podem escolher entre 18 estilos diferentes que substituem o verde clássico do WhatsApp por tons como azul escuro, roxo, laranja coral, amarelo vibrante ou verde esmeralda. A mudança afeta praticamente toda a interface da aplicação. O WhatsApp Plus inclui ainda 14 ícones alternativos para a aplicação.

Descubra o que recebe por 2,49€

Alguns mantêm um design minimalista, enquanto outros optam por estilos mais decorativos ou efeitos visuais chamativos. Outra grande melhoria afeta a organização das conversas . Atualmente, o WhatsApp permite fixar apenas três conversas no topo da aplicação, mas os utilizadores do Plus poderão aumentar este limite para 20 conversas fixadas.

O plano premium inclui ainda pacotes exclusivos de cromos animados com efeitos especiais visíveis até para não subscritores . Além disso, oferece dez novos toques especialmente criados para diferenciar as chamadas do WhatsApp das de outras aplicações.

O WhatsApp confirmou que a subscrição funciona mensalmente com renovação automática através da App Store. Alguns utilizadores também podem receber períodos de teste gratuitos antes de decidirem se querem continuar com o serviço. Por enquanto, o WhatsApp Plus está apenas disponível para um pequeno número de utilizadores de iPhone.