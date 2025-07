3 aplicações importantes para quem faz do avião o seu meio de transporte

Os dados são reveladores, todos os dias, mais de 100.000 aviões cruzam os céus do planeta, transportando entre 9 e 12 milhões de passageiros, numa impressionante coreografia global de mobilidade aérea. Os passageiros têm ao seu serviço uma mão cheia de excelentes aplicações para lhes facilitar a vida. Hoje deixamos 3 fantásticas apps.

Aplicações para quem anda de avião

Este cenário, o de usar o avião como se fosse o "autocarro" para ir para o trabalho, é hoje quase a minha realidade. Como eu, muitos outros profissionais, têm na aviação a forma mais rápida de irem do ponto A até ao ponto B.

Contudo, este complexo mundo exige uma série de informações que nos podem impactar a vida. Para ajudar e aumentar o conforto, existem muitas aplicações que podemos trazer no bolso, no nosso smartphone. Hoje deixamos 3 fantásticas ferramentas para quem voa.

1 - FlightAware (gratuita)

Esta app pode ser um verdadeiro calmante para a ansiedade. Hoje em dia, os voos estão muitas vezes agendados com tempos mínimos entre chegadas e partidas, e pode acontecer que o avião só chegue à porta minutos antes do embarque.

Porque é que isto é importante? Podia pensar que, se o avião anterior está atrasado, a companhia iria indicar o atraso no seu voo, mas, na prática, muitas vezes só o fazem quando o atraso já é óbvio.

Com o FlightAware pode seguir o voo que está a trazer o seu avião e ter um alerta antecipado, podendo preparar-se caso haja um problema.

Algumas apps de companhias aéreas têm esta função, mas o FlightAware dá dados mais completos. Introduza o seu número de voo e veja os detalhes do voo de chegada. Também é ótimo para amigos ou família acompanharem o seu trajeto e saberem se chegou bem ao destino!

iOS Android

2 - Flight View (gratuita)

A aplicação FlightView é uma das mais completas para acompanhar voos em tempo real. Permite fazer seguimento das partidas, chegadas e atrasos com grande precisão, consultar o percurso dos voos num mapa interativo e receber alertas personalizados sobre alterações no estado do voo.

É especialmente útil para quem viaja com frequência ou vai buscar alguém ao aeroporto, oferecendo ainda previsões de tráfego aéreo e condições meteorológicas nos aeroportos. Tudo numa interface clara, prática e intuitiva.

A Flight View permite inserir voos manualmente ou de forma automática. Também tem funcionalidades extra úteis: mostra atrasos e previsões meteorológicas, e tem um botão de contacto direto com a companhia aérea.

Voo cancelado? Carregue no ícone do telefone no canto superior do ecrã com os detalhes do voo, e liga logo para o apoio ao cliente.

iOS Android

3 - Flighty (gratuita)

Se é obcecado por detalhes de voo, como eu (ou simplesmente quer evitar surpresas no aeroporto), Flighty pode tornar-se a sua nova app de confiança.

Esta aplicação combina um design moderno com informações precisas e alertas extremamente rápidos, por vezes mais rápidos do que os próprios alertas das companhias aéreas.

Funcionalidades principais da versão gratuita:

Rastreamento de voos em tempo real.

Notificações básicas de atrasos, mudanças de porta ou terminal.

Histórico e estatísticas de voos passados.

Funcionalidades premium (com subscrição paga):

Alertas push instantâneos, incluindo informação sobre o voo de chegada do avião que fará o seu voo (útil para prever atrasos).

Rastreamento de múltiplos voos em simultâneo.

Integração com o calendário e sincronização automática com reservas do Gmail ou iCloud.

Mapa interativo com visualização do trajeto do voo ao vivo.

Estatísticas detalhadas do voo: tempos reais de voo, horários de rotação da aeronave, performance de pontualidade da companhia aérea, etc.

Uma das funcionalidades de destaque da versão paga é o rastreio do avião anterior (“where’s my plane coming from?”), algo muito útil para perceber se o seu voo poderá estar atrasado, antes que a companhia aérea o anuncie.

iOS

Apesar de haver pontos convergentes entre estas 3 aplicações, cada uma soma algo que as outras não apresentam. Para mim, o destaque maior vai para a Flighty, mas na versão premium (paga).