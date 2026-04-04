Google Gemini está a ser disponibilizado aos utilizadores do Android Auto

A Google já tinha mostrado ao mundo como seria o Gemini no Android Auto. A chegada da IA vai mudar esta solução e todos a queriam ter presente. Agora, este tão aguardado assistente de IA começou a ser disponibilizado aos utilizadores do Android Auto com uma grande atualização. É hora de mudar como usamos esta solução no Android.

Google Gemini a chegar a todos no Android Auto

A Google acelerou finalmente a integração da IA, anunciada no outono passado, mas que nunca chegou a um público alargado. Os utilizadores que aguardavam há meses para experimentar o assistente Gemini nos seus sistemas automóveis estão a entrar numa nova era com os anúncios de atualizações sucessivas nos últimos dias.

Os entusiastas da tecnologia que se queixavam da lentidão do processo de implementação nas últimas semanas ficaram surpreendidos. A empresa acelerou subitamente o ritmo de lançamento. Uma discussão iniciada pelo moderador “Alwayssunnyinarizona” na comunidade Android Auto dos fóruns Reddit, que ganhou popularidade, tornou-se o maior indicador de que a atualização tinha alcançado um público massivo.

Embora ainda não tenha sido totalmente implementado para todos os utilizadores, foram partilhados centenas de relatos nos últimos dias sobre o aparecimento do assistente nos ecrãs dos carros. Ainda não se saiba exatamente em que critérios se baseia esta implementação em grande escala. Alguns utilizadores que receberam a atualização relatam que o sistema foi ativado com a versão 16.4.661034 do Android Auto.

Opiniões de utilizadores é mistura de críticas

As reações iniciais dos condutores que experimentam pela primeira vez o assistente de IA de nova geração nos seus veículos parecem ser bastante diversas. Alguns utilizadores queixam-se da perda de algumas funções práticas oferecidas pelo antigo assistente padrã. Há também a utilização de uma linguagem desnecessariamente longa e confusa por parte do Gemini nas suas respostas.

Apesar destas críticas, existe também um grande grupo de pessoas entusiasmadas que aguardavam esta grande atualização há cerca de seis meses. Estão ansiosas por explorar o potencial da inteligência artificial no automóvel. Embora sejam esperados alguns percalços iniciais durante este processo de aprendizagem e adaptação, a verdadeira questão é como os condutores se irão sair a longo prazo.

A forma como os utilizadores beneficiarão das características avançadas do Gemini, especialmente em viagens longas, e a contribuição real que a inteligência artificial trará para a experiência de condução são considerados os fatores mais importantes para determinar o sucesso desta integração.