Cientistas identificam os melhores planetas para procurar vida fora da Terra

O espaço ficou mais perto com a missão Artemis II, que assinala o regresso dos humanos à órbita da Lua, mais de meio século após as últimas pegadas no regolito lunar. Contudo, o universo poderá ter outras surpresas... quiçá, até vida fora da Terra. Já temos alguns planetas onde essa vida poderá existir.

Um novo estudo científico veio dar um passo importante na busca por vida fora da Terra, ao identificar 45 exoplanetas com maior probabilidade de serem habitáveis.

A investigação inspira-se no conceito do filme Project Hail Mary, mas baseia-se em dados reais e atualizados da astronomia.

Da ficção à ciência: onde procurar vida

No filme, a missão humana dirige-se ao sistema de Tau Ceti. No entanto, descobertas recentes indicam que esse sistema poderá não ter planetas habitáveis, contrariando suposições anteriores.

Perante isso, os cientistas decidiram reavaliar os melhores destinos possíveis. Entre mais de 6.000 exoplanetas já descobertos, apenas uma pequena fração reúne condições favoráveis à vida.

O novo estudo reduz essa lista a 45 planetas rochosos localizados na chamada “zona habitável”, onde pode existir água líquida à superfície, um dos elementos essenciais para a vida como a conhecemos.

O que torna um planeta habitável?

Para integrar esta lista restrita, os planetas têm de cumprir critérios muito específicos:

Serem rochosos, semelhantes à Terra

Estarem na zona habitável da sua estrela (nem demasiado quentes nem demasiado frios)

Receberem níveis de energia comparáveis aos da Terra

Terem potencial para manter água líquida

Além disso, os investigadores consideraram também um subconjunto de 24 planetas adicionais em condições limite, onde a vida poderia existir em formas mais extremas.

Alguns dos candidatos mais promissores

Entre os planetas destacados, encontram-se nomes já conhecidos da astronomia:

Proxima Centauri b

TRAPPIST-1f

Kepler-186f

TOI-715 b

Todos os planetas Esta é a lista completa dos 45 planetas do "Projeto Hail Mary": GJ 1002 b

GJ 1002 c

GJ 1061 c

GJ 1061 d

GJ 251 c

GJ 273 b

GJ 3323 b

GJ 667 C c

GJ 667 C e

GJ 667 C f

GJ 682 b

K2-239 d

K2-288 B b

K2-3 d

K2-72 e

Kepler-1229 b

Kepler-1410 b

Kepler-1544 b

Kepler-1606 b

Kepler-1649 c

Kepler-1652 b

Kepler-186 f

Kepler-296 e

Kepler-296 f

Kepler-441 b

Kepler-442 b

Kepler-452 b

Kepler-62 e

Kepler-62 f

L 98-59 f

LHS 1140 b

LP 890-9 c

Proxima Centauri b

Ross 508 b

TOI-1266 d

TOI-700 d

TOI-700 e

TOI-715 b

TRAPPIST-1 d

TRAPPIST-1 e

TRAPPIST-1 f

TRAPPIST-1 g

Teegarden’s Star c

Wolf 1061 c

Wolf 1069 b

Estes mundos orbitam estrelas relativamente próximas ou favoráveis à observação, o que os torna prioritários para futuras missões e estudos detalhados.

Vida pode ser mais diversa do que imaginamos

Um dos pontos mais relevantes do estudo é a ideia de que a vida pode não seguir exatamente os padrões terrestres.

A investigadora Lisa Kaltenegger sublinha que a vida pode ser “muito mais versátil do que imaginamos”, sugerindo que formas biológicas diferentes das da Terra podem existir noutros ambientes.

Isto abre portas à possibilidade de organismos que sobrevivem em condições extremas, fora dos parâmetros tradicionais de habitabilidade.

Um guia para futuras missões espaciais

Este catálogo de planetas funciona como um verdadeiro mapa estratégico para futuras explorações interplanetárias.

Se alguma vez a humanidade construir uma missão semelhante à do filme, estes 45 mundos seriam os destinos mais promissores.

Mais do que ficção, trata-se de ciência aplicada à exploração do universo, num esforço contínuo para responder a uma das maiores questões da humanidade: estamos sozinhos?