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Netflix: aumentos de preços são ilegais e isso pode mudar o streaming

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Autor: Pedro Simões

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  1. says:
    4 de Abril de 2026 às 13:49

    Go go, Itália. Aumentam os preços com justificações inválidas. “Melhorias no serviço”, “melhor qualidade para o cliente” e o serviço é sempre o mesmo com séries feitas com 1000 paus e um telemóvel.

    Responder
  2. a loira programadora says:
    4 de Abril de 2026 às 13:53

    Já em Portugal, o que fez a nossa defesa de consumidor? Nada!

    Responder
  3. Artilheiro says:
    4 de Abril de 2026 às 22:00

    Haja alguém com tomates, para pôr estás empresas, em sentido.
    Mas a justificação será sempre a mesma. Dizem que é para inovação e melhorias no serviço.
    É a justificação que as operadoras dão, em Portugal. Depois não se vê é nada.

    Responder
  4. Joao Ptt says:
    4 de Abril de 2026 às 23:25

    No fundo esqueceram-se ou não sabiam que a lei os obrigava a isso, e bastava mais uma alínea no contrato e uma desculpa qualquer, para evitarem a multa, fazendo tudo o resto igual, de aumentarem os preços porque sim.

    Responder

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